«Мы будем жаловаться!» – Россия потеснила Украину и США в Черном море

09.05.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

ВМФ России мешал Украине проводить учения с зашедшим в Черное море американским пограничным кораблем «Гамильтон». Об этом говорится в заявлении Погранслужбы Украины, которая подчиняется министру МВД Арсену Авакову.

«Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками», – говорится в заявлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Киеве утверждают, что корабль США «Hamilton» прибыл «с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом».

«По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Элементы совместного маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения, почти не пришлось имитировать. Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ», – жалуются украинские пограничники.