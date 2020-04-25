Мы будем жить теперь по-новому. Перезагрузка Украины стартовала

25.04.2020, Киев, Сергей Устинов

Свежая новость: глава СБУ Иван Баканов предложил СНБО продлить истекающий в мае запрет российских соцсетей, сервисов и программных продуктов еще на три года.

Так что те, кто надеялся на то, что у новой власти хватит ума дать заднюю инициативам своих предшественников хотя бы в этом, снова в пролете. Придется забыть об «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Яндексе», «Мэйл.ру», «Доктор Веб», «Касперском», «1С» и «Парусе».

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Оптимисты успокаивают: в запрете соцсетей нет никакой политики. Старается очень мощное, чисто корпоративное лобби западных ИТ-гигантов (в частности, запрет Касперского был инициирован, скорее всего, Майкрософтом, у которого в Киеве большое представительство и у которого есть конкурентные продукты).

Вконтакте – это конкурент Фейсбука, с которым наша власть сотрудничает напрямую в деле модерации неугодного контента и борьбы с так называемыми «фейк-ньюс».

В эту логику не укладывается только запрет Вебмани, потому что на его место должен был бы прийти западный PayPal, но они на Украину так и не зашли.

Косвенно эту версию подтвердил и сам лейтенант Баканов, умудрившись брякнуть что-то про «протекционистские меры». Только не для украинского бизнеса, конечно же. Сегодня он почти весь на аутсорсе у американцев и европейцев. Украине пофиг, куда продавать своих инженеров, а сама она ничего похожего не производит и близко.

Тем временем без пяти минут вице-премьер правительства по вопросам реформ Михаил Саакашвили объявил на встрече с фракцией «Слуга народа» в парламенте, что в его команду входит Тимофей Милованов. Да-да, вы не ослышались. Тот самый чудо-министр экономики, который публично признал себя на всю страну дебилом после заявлений о влиянии скетчей 95 квартала на инвестиционную привлекательность Украины.

Когда в начале марта правительству Алексея Гончарука дали пинка под зад, мы грешным делом думали, что избавились от Милованова и его дружков-соросят – если не навсегда, то как минимум, очень надолго. И вот, поди ж, ты. Выходит, снова здравствуй?

Но не Миловановым единым. В команде, с которой Саакашвили планирует войти в правительство, есть также не менее великие, чем Милованов, реформаторы: Юлия Марушевская, запомнившаяся тем, что не имея никакого отношения к таможне, тем не менее, стала главой одесской таможни в неполные 26 лет. И некий Ден Пасько – известный в узких кругах киевских соросят дружок Томаша Фиалы – владельца коллективного организатора и пропагандиста идей Сороса на Украине – издания «Новое время».

В общем, здравствуй, родной 2016-й год! Мы снова вместе, как будто ты никуда и не уходил, а поражение Порошенко нам приснилось.

При чтении ленты новостей ощущение дежавю или какого-то дня сурка лишь усиливается. Бывшим милиционерам массово рассылают повестки по делам майдана. Бывший зам Луценко по ГПУ Евгений Енин становится замминистра иностранных дел. Еще одного ценного порошенковского кадра из СБУ по фамилии Петров назначают губернатором Закарпатья. Спецслужбы бодро рапортуют о поимке российских шпионов, часть которых сдается в плен добровольно. МИД Украины запустил кампанию по правке статей в «Википедии», чтобы с ее помощью донести до всего мира жизненно важную правду о «российской агрессии».

Львовская мэрия привычно торгуется с российскими родственниками погибшего советского разведчика Ивана Кузнецова за его прах. Минобороны хвалится ведущейся даже в условиях пандемии подготовкой украинской армии к войне с Россией. На Украине обнаруживают секретные биолаборатории США, работающие со штаммами чумы, холеры, хантавируса и еще бог знает чего, а посольство Штатов любезно подтверждает эту информацию – у нас же открытость или как?.. А заодно требует от украинской власти провести реформу оборонных закупок.

Наконец, «оборзевший», по словам юриста Андрея Портнова фонд Сороса сообщает в своем отчете о финансировании проекта по усилению своего кадрового влияния на Госбюро расследований. Естественно, под видом «общественного контроля» над ведомством.

А еще из повестки дня парламента удивительным образом исчезает проект постановления об отставке скомпрометированного по самую макушку главы НАБУ Артема Сытника, за которого коллективно тянет мазу вся отечественная соросятня, разом взятая. Человек этот настолько нужный, что его уволить никак нельзя. Даже при вступившем в законную силу решении суда, признавшего его коррупционером.

Впрочем, это как раз дело житейское. Можно же принять закон, которым признать недействительными решения судов, если они касаются неприкасаемых из американского лобби. Ведь пропихивают же аналогичный закон по банкам – чтобы запретить отечественным судам принимать решения в пользу бывших владельцев финучреждений.

Интересно, что еще должна сделать эта власть, чтобы патриоты с побратимами перестали подозревать ее в капитуляции?

Ну, может еще Яценюка вернуть. Так давно бы вернули, но боятся усилить Авакова еще больше. Может, снова тендер на строительство стены от России обьявить? Что, скажете, слабо? Но ведь вернули же финансирование каналу ATR – этой пропагандистской помойке меджлиса. И ничего, никто не перевернулся в гробу – там видимо просто уже некому переворачиваться.

Впрочем, надежда вырваться из бесконечного дня сурка есть, и не все так однозначно, как говорила одна дочь крымского офицера. Помните многочисленные прогнозы футурологов о том, что после пандемии коронавируса мир уже не будет прежним?

Намедни эту мысль развил сам премьер-министр Шмыгаль, призвав граждан не предаваться иллюзиям насчет того, что в мае закончился карантин и все вернется на круги своя. «Надо учиться жить в новых условиях. Нравится нам это или нет», – заявил он.

Готовьтесь «жить по новому», граждане. Впрочем, и это мы, кажется, уже слышали. В 2014 году.