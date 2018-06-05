05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
  1 759 просмотров
Вооруженные силы, Украина

Мы будем давить Россию – “Укроборонпром”


Украина не сможет победить Россию количеством солдат, поэтому будет делать ставку на качеству своего оружия.

Об этом в интервью киевскому порталу “Обозреватель” заявил глава “Укроборонпрома” Павел Букин, сообщивший, что на Украине проведены испытания нового ракетного комплекса “Ольха”, а предприятия готовы к его производству.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“Ольха” – это средство, способное обеспечить большие потери агрессора. Там будут понимать, что напасть они могут, но получат мощный удар в ответ”, – сказал глава “Укроборонпрома”.

По его словам, также на Украине сейчас проводятся испытания крылатой ракеты, способной менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу.

“Мы стараемся уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок. Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений”, – угрожает Букин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть