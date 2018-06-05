05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Мы будем давить Россию – “Укроборонпром”

Украина не сможет победить Россию количеством солдат, поэтому будет делать ставку на качеству своего оружия.

Об этом в интервью киевскому порталу “Обозреватель” заявил глава “Укроборонпрома” Павел Букин, сообщивший, что на Украине проведены испытания нового ракетного комплекса “Ольха”, а предприятия готовы к его производству.

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“Ольха” – это средство, способное обеспечить большие потери агрессора. Там будут понимать, что напасть они могут, но получат мощный удар в ответ”, – сказал глава “Укроборонпрома”.

По его словам, также на Украине сейчас проводятся испытания крылатой ракеты, способной менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу.

“Мы стараемся уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок. Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений”, – угрожает Букин.