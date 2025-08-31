Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа никогда не прекратит воевать с Россией и не подчинится США, которые пытаются завершить конфликт на Украине.

Об этом дипломат в отставке Михаил Демурин заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, до сих пор сохраняется иллюзия, что дипломатического или мирного урегулирования на Украине можно достигнуть, исключив из него Европу. И все радуются, что Трамп отодвинул, Трамп посмеялся над европейцами. Да ничего не получится без европейцев. Не возьмут они под козырек. Не заставит он их», – сказал Демуров.

Он обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп не только ратует за мирные переговоры, но и продолжает поставлять вооружения на Украину, а также требует от европейских стран наращивания военных расходов.

«Да, они отстали, но их 30. Там какие-то паршивые Швейцария и Австрия уже хотят в НАТО. И их число будет расти. И они все вместе… и нам упираться будет очень сложно и тяжело», – сказал Демурин.

Он посетовал на то, что России пока не хватает военных аргументов на Украине.