«Мы бы сделали большое одолжение Трампу, выйдя на Приднестровье» – дипломат

Елена Острякова.  
31.08.2025 20:16
Европа никогда не прекратит воевать с Россией и не подчинится США, которые пытаются завершить конфликт на Украине.

Об этом дипломат в отставке Михаил Демурин заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, до сих пор сохраняется иллюзия, что дипломатического или мирного урегулирования на Украине можно достигнуть, исключив из него Европу. И все радуются, что Трамп отодвинул, Трамп посмеялся над европейцами. Да ничего не получится без европейцев. Не возьмут они под козырек. Не заставит он их», – сказал Демуров.

Он обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп не только ратует за мирные переговоры, но и продолжает поставлять вооружения на Украину, а также требует от европейских стран наращивания военных расходов.

«Да, они отстали, но их 30. Там какие-то паршивые Швейцария и Австрия уже хотят в НАТО. И их число будет расти. И они все вместе… и нам упираться будет очень сложно и тяжело», – сказал Демурин.

Он посетовал на то, что России пока не хватает военных аргументов на Украине.

«Мне кажется, мы бы сделали большое одолжение Трампу, если бы заняли Николаев и Одессу и вышли бы на Приднестровье. И тогда бы Трамп сказал: их главная уступка, что они всю территорию не возьмут», – отметил Демурин.

