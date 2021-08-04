«Мы что, дегенераты?» – хитрый Гордон почувствовал момент откреститься от украинизации

04.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если власть и дальше продолжит насильственную украинизацию, она столкнется с тем, что Украина разорвется на несколько частей.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный антироссийский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очередное «прозрение» Гордона можно связать с изменением настроений в обществе и явным провалом насильственной украинизации. Так уже было ранее – на волне Евромайдана Гордон избирался депутатом Киевсовета от партии Петра Порошенко, однако после падения рейтингов президента-кондитера пропагандист решил порвать с его политсилой. Вскоре он открестился и от переименований в Киеве в честь ОУН-УПА, хотя незадолго до того позировал с «визиткой Яроша» в цветах бандеровского флага, и тогда это телеведущего – этнического еврея не смущало.

«Надо прекратить педалировать языковой вопрос. Государство должно сказать: «Единственный государственный язык в Украине должен быть украинским». И тот, кто работает в государственных органах, должен в совершенстве знать украинский язык и говорить на нем. Дальше должна быть свобода. Тот, кто хочет в быту говорить по-украински, пусть говорит по-украински. Тот, кто хочет в быту говорить по-русски, пусть говорит по-русски или на любом другом языке. Хватит насиловать уже людей, потому что это привести может только ко второму Крыму и к Донбассу. Хватит насиловать людей – им надо дать возможность, на каком языке учить своих детей. Многие хотят учить по-русски людей, это что, проблема? Что, русский язык – язык Путина, язык оккупации? В чем проблема здесь? Почему в Швейцарии проблемы нет учиться на четырех языках, на любом, или в Канаде на нескольких языках, а у нас эта проблема есть? Мы, что, дегенераты?» – заявил Гордон.

Он также посчитал, что попытки насильственной украинизации в свое время привели к потере Крыма:

«Берем 14-й год. Те, кто призывали пустить «поезда дружбы» в Крым – это сознательные предатели Украины. А что вы хотите с Крымом делать? Крым говорит по-русски, что вы хотите, чтобы он заговорил по-украински? Из-под палки? Такого не бывает. Вы сделайте так, чтобы украинский язык стал предпочтительным. Каким образом? Преподавателям украинского языка или тем, кто преподает по-украински, зарплата на 50% выше. О, уже стимул. Надо полюбить язык не через палку, а через любовь. Второе – надо каждому сказать себе: что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы у тебя была единая страна или ты хочешь, чтобы у тебя была отдельно Галичина, отдельно Киевская область? Что ты хочешь? Если ты хочешь, чтобы была отдельная, ну, продолжай разрушать. Если ты хочешь, чтобы было все вместе – слушай других», – сказал Гордон.