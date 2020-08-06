06.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

«Мы что, забыли кто такой Лукашенко?» – у Порошенко не верят в спектакль Батьки


Украине не стоит доверять Александру Лукашенко, который по каким-то своим соображениям решил пойти на конфронтацию с Москвой и ищет поддержки Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады, Алексей Гончаренко, Алексей Гончаренко, возглавивший недавно в украинском парламенте объединение «За демократическую Беларусь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Гончаренко, Лукашенко лишь строит из себя белорусского самостийника, хотя еще недавно ругал «майданутых».

«Важно, что Лукашенко мобилизовал армию, выдвинул ее к границам с Россией и пытается сейчас представить себя как гаранта белорусской независимости, что, мол, это Россия какая-та такая, «темные силы» из России хотят его, батьку, снести, чтобы, значит, Белоруссию окончательно заграбастать. И на этой теме он еще решил заручиться хоть чьей-то поддержкой. В данном случае решил обратить взгляд свой на Украину. Названивает Зеленскому, дал интервью Гордону  – в общем, как может все делает, чтобы как-то показать, что он молодец, борец за белорусскую независимость.

И у нас тут подняли головы эксперты, говорят: «Лучше уж батька, иначе вообще там будут российские войска».

Я хотел бы всем напомнить, кто такой Лукашенко. Мы, что, забыли или что? Еще месяц назад он рассказывал про майданутых, которые могут захватить Белоруссию. Это человек, который полностью в фарватере Российской Федерации.


Белоруссия – одна из одиннадцати стран, которые поддержали позицию России по Крыму в ООН. Их всего одиннадцать, этих стран, и мы знаем – это Венесуэла, какие-то острова Тувалу, и Белоруссия во главе с «великим самостийником» Александром Григорьевичем Лукашенко. И российские войска стоят в Белоруссии, и базы есть, и 26-ть лет он Белоруссию держит полным сателлитом», – заявил Гончаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть