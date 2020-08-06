«Мы что, забыли кто такой Лукашенко?» – у Порошенко не верят в спектакль Батьки

06.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине не стоит доверять Александру Лукашенко, который по каким-то своим соображениям решил пойти на конфронтацию с Москвой и ищет поддержки Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады, Алексей Гончаренко, Алексей Гончаренко, возглавивший недавно в украинском парламенте объединение «За демократическую Беларусь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гончаренко, Лукашенко лишь строит из себя белорусского самостийника, хотя еще недавно ругал «майданутых».

«Важно, что Лукашенко мобилизовал армию, выдвинул ее к границам с Россией и пытается сейчас представить себя как гаранта белорусской независимости, что, мол, это Россия какая-та такая, «темные силы» из России хотят его, батьку, снести, чтобы, значит, Белоруссию окончательно заграбастать. И на этой теме он еще решил заручиться хоть чьей-то поддержкой. В данном случае решил обратить взгляд свой на Украину. Названивает Зеленскому, дал интервью Гордону – в общем, как может все делает, чтобы как-то показать, что он молодец, борец за белорусскую независимость.

И у нас тут подняли головы эксперты, говорят: «Лучше уж батька, иначе вообще там будут российские войска».

Я хотел бы всем напомнить, кто такой Лукашенко. Мы, что, забыли или что? Еще месяц назад он рассказывал про майданутых, которые могут захватить Белоруссию. Это человек, который полностью в фарватере Российской Федерации.

Белоруссия – одна из одиннадцати стран, которые поддержали позицию России по Крыму в ООН. Их всего одиннадцать, этих стран, и мы знаем – это Венесуэла, какие-то острова Тувалу, и Белоруссия во главе с «великим самостийником» Александром Григорьевичем Лукашенко. И российские войска стоят в Белоруссии, и базы есть, и 26-ть лет он Белоруссию держит полным сателлитом», – заявил Гончаренко.