«Мы что, зря потратили деньги на Нобеля?» – Макфол требует от Трампа вернуть Мочадо в Венесуэлу
Администрация президента США Дональда Трампа должна была провести в Венесуэле государственный переворот по рецепту оранжевых революций, практиковавшихся президентами-демократами, – и посадить управлять страной свою марионетку.
Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью Кэти Курик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я пока не теряю надежды на то, что они помогут обеспечить переход к демократии. Тогда новое демократическое правительство Венесуэлы проведет новые выборы. Если это будет Мочадо (лидер так называемой венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии – ред.) и ее друзья, то я не сомневаюсь, что они будут действовать в интересах рынка.
Они выступают за приватизацию. Они хотят, чтобы наши нефтяные компании инвестировали в Венесуэлу», – волновался глобалист.
Он считает, что сейчас, когда власть у временного президента Венесуэлы Делси Родригес, американские нефтяные компании должны хорошенько подумать, прежде чем инвестировать в Венесуэлу.
«Здесь вы имеете дело с коррумпированной диктатурой… Да, может быть, они дадут нам какие-то взятки и откупятся от нас на какое-то время и будут дожидаться, пока Трамп уйдет. Но могу ли я быть уверен, что они надолго сохранят партнерские отношения с США? Нет», – переживал Макфол.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: