«Мы что, зря потратили деньги на Нобеля?» – Макфол требует от Трампа вернуть Мочадо в Венесуэлу

Администрация президента США Дональда Трампа должна была провести в Венесуэле государственный переворот по рецепту оранжевых революций, практиковавшихся президентами-демократами, – и посадить управлять страной свою марионетку.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью Кэти Курик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я пока не теряю надежды на то, что они помогут обеспечить переход к демократии. Тогда новое демократическое правительство Венесуэлы проведет новые выборы. Если это будет Мочадо (лидер так называемой венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии – ред.) и ее друзья, то я не сомневаюсь, что они будут действовать в интересах рынка.

Они выступают за приватизацию. Они хотят, чтобы наши нефтяные компании инвестировали в Венесуэлу», – волновался глобалист.