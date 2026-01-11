«Мы что, зря потратили деньги на Нобеля?» – Макфол требует от Трампа вернуть Мочадо в Венесуэлу

Елена Острякова.  
11.01.2026 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 704
 
Венесуэла, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Скандал, США


Администрация президента США Дональда Трампа должна была провести в Венесуэле государственный переворот по рецепту оранжевых революций, практиковавшихся президентами-демократами, – и посадить управлять страной свою марионетку.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью Кэти Курик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация президента США Дональда Трампа должна была провести в Венесуэле государственный переворот по рецепту...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я пока не теряю надежды на то, что они помогут обеспечить переход к демократии. Тогда новое демократическое правительство Венесуэлы проведет новые выборы. Если это будет Мочадо (лидер так называемой венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии – ред.) и ее друзья, то я не сомневаюсь, что они будут действовать в интересах рынка.

Они выступают за приватизацию. Они хотят, чтобы наши нефтяные компании инвестировали в Венесуэлу», – волновался глобалист.

Он считает, что сейчас, когда власть у временного президента Венесуэлы Делси Родригес, американские нефтяные компании должны хорошенько подумать, прежде чем инвестировать в Венесуэлу.

«Здесь вы имеете дело с коррумпированной диктатурой… Да, может быть, они дадут нам какие-то взятки и откупятся от нас на какое-то время и будут дожидаться, пока Трамп уйдет. Но могу ли я быть уверен, что они надолго сохранят партнерские отношения с США? Нет», – переживал Макфол.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить