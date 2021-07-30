«Мы чувствуем себя преданными» – гендиректор украинской ГТС

30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Европе уже не нужен «газовый щит», не поможет он и Украине, потому что «Газпром» начал разбирать трубу на своей территории, чтобы даже теоретически в будущем исключить транзит газа через украинскую ГТС.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Мы хотим, чтобы все новые газопроводы, которые разрабатывает РФ и существующие, отвечали европейскому законодательству. Мы как страна сделали всё, что от нас требовал ЕС. …Мы всё это сделали, это была очень сложная работа, мы фактически полностью перестроили наш рынок газа», – сказал Макогон.

«И вот не очень оценили в итоге, если мы смотрим на сегодняшнюю ситуацию», – отметила радиоведущая.

«Да, да, мы чувствуем себя преданными, потому что мы всё это сделали. Что ещё сейчас от Украины требуется? Мы всё сделали, что от нас требовали европейские партнёры, – пожаловался энергетик. – Мы не можем идти в «Газпром» и требовать какой-то контракт. Мы можем предложить наши мощности, и фактически это решение «Газпрома». Но, если будет такая ситуация, что «Газпром» будет продолжать навязывать свои правила игры европейцам, во-первых – не украинцам, тогда я не вижу смысла в этих реформах. Для чего мы это всё делали?»

«А это правда, что Россия начала частичный демонтаж труб на границе, готовится к сокращению или полному прекращению транзита через территорию Украины?» – спросила журналист.

«Да, идёт оптимизация, потому что им уже не нужны такие мощности, уже были закрыты несколько компрессорных станций на этом пути. Да, мы рассматриваем сценарий, что даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то «Газпром» может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы даже теоретически не допустить возможность транзита газа через Украину в будущем», – ответил Макогон.

«…А потом они просто скажут – а мы не можем, у нас нет таких технических возможностей, – закончила радиоведущая за гостя студии. – Когда мы потеряем транзит, нам готовиться к войне?»

«Согласен, пока у нас есть транзит, у нас есть «газовый щит». В нас заинтересованы европейские партнёры, потому что ещё 25-30% газа идёт через Украину. И если что-то произойдёт, то не будет газа в Европе, европейские потребители могут остаться без газа. И это будет очень большое давление на европейских политиков, и они должны будут как-то реагировать. …А если транзит будет не через Украину, а через «Северный поток-2», ситуация на Украине не будет интересовать европейских политиков», – подытожил Макогон.