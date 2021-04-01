«Мы далеки от радушных ожиданий». Отозванный из США посол РФ прервал молчание

01.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Отношения России и США опустились в глубокий кризис и в ближайшее время вряд ли будут нормализованы.

Об этом, выступая в Совете Федерации РФ, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Россия готова возобновить полноценные контакты с США, но в ответ видят лишь недружественные действия.

«Российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе. Вот уже несколько лет российская сторона предпринимает активные и последовательные усилия для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного, прагматичного диалога.

Мы сделали даже своего рода позитивную программу действий, которая отвечает национальным интересам России, и мы считаем, не противоречит национальным интересам США. Однако, нам не удалось изменить траекторию движения отношений России и США. Официальный Вашингтона последовательно разрушает всю архитектуру непростых и ранее связей между нашими странами.

В адрес России звучат постоянные угрозы, вводятся экономические рестрикции – только в 2020 году, несмотря на пандемию, американцами реализовано более десятка антироссийских санкционных раундов, а с 2011 года состоялось уже 93 расширения рестрикций против России. Под ограничением в общей сложности находится более 350 наших физических и 500 юридических лиц.

Не прекращается русофобская деятельность на Капитолии – за последние годы Конгресс принял десять законов, направленных на наказание России, еще 15 биллей находятся на рассмотрении. Администрация Джо Байдена взяла курс на продолжение раскручивания санкционных спиралей под надуманными предлогами.

Постоянно слышатся угрозы в связи с псевдовмешательством в американские выборы, за якобы атаки на информресурсы Америки и за некую «неблаговидную деятельность по противодействию американским вооруженным силам в Афганистане.

Не забудем здесь и о метаниях Вашингтона вокруг «Северного потока-2» и постоянные угрозы странам за покупку российского оружия. Американцы захватили российскую недвижимость, за неугодными США россиянами идет охота по всему миру. Около ста россиян сегодня находятся в американских тюрьмах, закрыты наши генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле. Хочу отметить, что мы далеки от радушных ожиданий в российско-американских отношениях», – заявил Антонов.

Напомним, что посол России был отозван из Вашингтона, после того, как президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина.