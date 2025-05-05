Мы дали право распоряжаться Украиной – депутат Рады о сделке с Трампом

Вадим Москаленко.  
05.05.2025 09:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Сделка по недрам между Украиной и США формирует фонд, который фактически является надгосударственным «обществом с ограниченной ответственностью», неподвластное ни президентам, ни премьерам.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка по недрам между Украиной и США формирует фонд, который фактически является надгосударственным «обществом...

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«Получается, что мы с этой сделкой сделали «общество с ограниченной ответственностью» выше всех законов Украины, выше Конституции, выше украинского гражданства. И мы дали непонятно кому, непонятно зачем, непонятно за что возможность распоряжаться людьми, землями, деньгами – всем! Вы знаете, что Китай сейчас строит порт в Грузии? [Тот, который хотели строить при Януковиче в Евпатории] – да, мы друг друга понимаем.

Скажите, если уже идут в обход Украины, чего нам ждать дальше? То есть потом, если приходит, допустим, Китай и говорит – я хочу вложить в Украину деньги и построить порт за 10 миллиардов долларов, сделать второй «шёлковый путь» через Украину. Тут выступает «ООО» – нет, нас не устраивает, вы Китай, были вражеской страной (хотя, войну у нас никто не объявил), поэтому порт будет строить не Китай, а Франция за 20. Это как? А где демократия, о которой все так поют? А где свободный рынок?» – сокрушается Скороход.

Ведущий согласился, добавив, что этот фонд будет выше выше украинского парламента и президента.

«С ограниченной ответственностью! Без налогообложения. И ещё там прописано, что в случае каких-либо потерь, убытков и так далее их компенсирует украинская сторона. Если их компенсирует украинская сторона в совместном фонде 50 на 50, кто эти люди?» – резюмировала депутат.

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