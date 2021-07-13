«Мы давим-давим, а Путин не слушается» – Кент в Киеве оправдывался за бессилие США

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

США должны бороться с Россией, которая якобы на протяжении последних десятилетий развязывает конфликты на постсоветском пространстве и не выполняет своих обещаний.

Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Я думаю, что вызов, который стоит перед всеми нами – Украиной, США, Молдавией, Грузией, Армений, Азербайджаном – не процесс, а источник конфликта. Это российская агрессия против соседей. Россияне – мастера конфликтов, создания впечатления, что существует процесс. Я недавно был в Приднестровье как представитель США. Это не конфликт. Последний раз стреляли 29 лет назад. Борис Ельцин обещал, что российские войска будут выведены в 2001 году. А в этом году мы отмечаем не 20 лет выведения российских войск с Молдавии, а 20 лет невыполнения российских обещаний. Мы и дальше будем защищать эти процессы. Они защищают другие интересы – Молдавии, Грузии. Но эти процессы имеют дело с Россией, которая отказывается уважать территориальную целостность Молдавии, Украины, Грузии», – рассуждает он.

Кент заявил, что несмотря на всё давление со стороны США, РФ не спешит уходить из зон конфликтов.

«Мы твёрдо поддерживаем территориальную целостность вашей страны – так же, как и Молдавии, и Грузии. Мы принимаем участие во встречах, мы давим на россиян. Но Россия не считает, что её намерения серьёзны относительно выполнения своих обещаний. Президент путин поехал в Минск и взял на себя обязательство, что Россия выполнит свои обещания ещё в сентябре 2015 года. Прошло шесть лет, но Россия не выполнила своих обязательств», – вещал американец в привычной пропагандистской манере.