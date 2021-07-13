13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина
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«Мы давим-давим, а Путин не слушается» – Кент в Киеве оправдывался за бессилие США

Новости УкраиныСША должны бороться с Россией, которая якобы на протяжении последних десятилетий развязывает конфликты на...

США должны бороться с Россией, которая якобы на протяжении последних десятилетий развязывает конфликты на постсоветском пространстве и не выполняет своих обещаний.

Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что вызов, который стоит перед всеми нами – Украиной, США, Молдавией, Грузией, Армений, Азербайджаном – не процесс, а источник конфликта. Это российская агрессия против соседей. Россияне – мастера конфликтов, создания впечатления, что существует процесс.

Я недавно был в Приднестровье как представитель США. Это не конфликт. Последний раз стреляли 29 лет назад. Борис Ельцин обещал, что российские войска будут выведены в 2001 году. А в этом году мы отмечаем не 20 лет выведения российских войск с Молдавии, а 20 лет невыполнения российских обещаний.

Мы и дальше будем защищать эти процессы. Они защищают другие интересы – Молдавии, Грузии. Но эти процессы имеют дело с Россией, которая отказывается уважать территориальную целостность Молдавии, Украины, Грузии», – рассуждает он.



Кент заявил, что несмотря на всё давление со стороны США, РФ не спешит уходить из зон конфликтов.

«Мы твёрдо поддерживаем территориальную целостность вашей страны – так же, как и Молдавии, и Грузии. Мы принимаем участие во встречах, мы давим на россиян.

Но Россия не считает, что её намерения серьёзны относительно выполнения своих обещаний. Президент путин поехал в Минск и взял на себя обязательство, что Россия выполнит свои обещания ещё в сентябре 2015 года. Прошло шесть лет, но Россия не выполнила своих обязательств», – вещал американец в привычной пропагандистской манере.

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