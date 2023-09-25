«Мы давно вышли за формат»: Москве пора пересмотреть статус СВО – Живов

Владимир Гладков .  
25.09.2023 18:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Российскому руководству пора пересмотреть статус СВО, потому что вооружённый конфликт давно вышел за рамки нескольких бывших областей Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтер, политолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российскому руководству пора пересмотреть статус СВО, потому что вооружённый конфликт давно вышел за рамки...

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«СВО не предусматривала атаки на Крым, Псковскую, Белгородскую, Московскую, Тульскую, Ростовскую области, Краснодарский край – с десяток регионов, минимум, уже втянуты в боевые действия. Но беспилотники у нас почему-то считаются не серьёзным оружием – подумаешь, беспилотник прилетел.

По Крыму прилетают уже британские ракеты, про которые наш уважаемый министр обороны чётко сказал: «Не дай Бог вы используете их за пределами зоны СВО, мы ответим всеми силами и средствами». И мы нашему министру обороны верим!», – возмутился Живов.

По его мнению, Москве пора изменить своё восприятие СВО, и отнестись к конфликту серьёзней.

«Мы давно вышли за формат СВО, а ни юридически, ни на уровне признаваемых угроз и действий, этого не происходит. Нам продолжают говорить, что всё идёт по плану. Был ли план, что по Севастополю будут бить британскими ракетами? Уверен, что такого плана не было.

Во-первых, если вы не способны реализовывать угрозы – пожалуйста, не угрожайте. Чтобы люди потом не испытывали диссонанс.

Во-вторых, пора пересматривать статус этого конфликта. Это даст очень многое – РФ работает как сообщество институтов, и в зависимости от статуса, который присвоен конфликту, работает бюрократия. От этого зависят, например, нормы выдачи боеприпасов, проводятся проверки», – добавил волонтёр.

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