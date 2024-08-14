«Мы даже не знаем, сколько у русских ещё ракет» – Вигиринский не уверен в удержании Одессы

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У России не получится собрать силы для стремительного броска и захвата Одессы, однако она может победить Украину другими средствами.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не вытянут они Одессу или какие-то другие области. Они тоже истекают в человеческом ресурсе. Мобилизовать людей можно, собрать миллион солдат. Но их нужно одеть, сформировать бригады, посадить на технику. Во-первых, это время, а во-вторых, надо, чтобы оно было в руках. В России человеческий ресурс больше, ВПК на максимуме. Но они не смогут по щучьему веленью произвести ещё 500 танков за месяц», – рассуждал политолог.

«Но это не значит, что они не могут продолжать действия с более низкой интенсивностью ещё какой-то период времени. Это не значит, что они не смогут использовать авиацию, ракетные удары, крылатые и баллистические ракеты. Сколько их, «северокорейских» ракет? Неизвестно… Наши знания о производстве ракет в РФ уже недостаточны, чтобы прогнозировать, сколько может быть нанесено нам ударов. Не все долетают. Но это не сильно успокаивает», – резюмировал Вигиринский.