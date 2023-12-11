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Украина готова выполнять любые требования западных хозяев ради получения членства ЕС.

Об этом в ходе встречи со своими коллегами в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению министра, все ключевые условия для вступления в ЕС Украиной якобы уже выполнены, но если необходимо, «незалежная» готова удовлетворить и дополнительные пожелания.

«Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному, но мы считаем, играть надо по правилам. Если нас о чем-то попросили и мы это сделали, необходимо это учесть», – паясничал Кулеба.

По мнению украинского политолога Михаила Чаплыги, такое поведение министра означает полную гибель украинской дипломатии.

«Мне очень стыдно. За страну, за Кулебу, и за всё. Я хочу, чтобы зрители знали, что когда-то у Украины были такие министры, как Зленко, Удовенко. Я хочу, чтобы и зрители, и мир знали: у Украины есть своя школа дипломатии. Мне нечего сказать, мне стыдно. Стыдно за то, что мы деградировали до уровня пьяных тараканов. Больше нечего сказать», – пожаловался он в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту.