«Мы – дети нашего командира»: В ДНР возродили движение «Захаровцы»

30.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

После гибели в результате теракта первого главы ДНР Александра Захарченко у общественного движения Донбасса появилась идея весной возродить благотворительный молодёжный проект «Захаровцы», основанный на опыте Тимуровского движения.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказала руководитель молодежной платформы ОО «Оплот Донбасса» Наталья Волкова, которая находилась рядом в момент взрыва, оборвавшего жизнь Захарченко.

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«Этот проект мы решили возродить после гибели нашего командира. Первое время, когда я лежала в больнице, надо было заниматься собой, но после восстановления, после того, как мы обдумали этот проект более детально, посовещались с ребятами, активистами, близкими и друзьями, людьми, которые были близки с Александром Владимировичем, мы решили именно весной возродить этот проект, потому что прошлой весной мы презентовали молодёжную платформу «Оплота Донбасса» в рамках форума «Оплот, молодёжь и весна», – рассказала общественница.

«Цели, в принципе, такие же, как у Тимуровского движения, которое зародилось в Советском Союзе, но мы хотим более расширить этот проект. Мы собираемся помогать и ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераном нашей войны, помогать многодетным семьям, детским домам, просто улицам нашего города – как вчера, например, провели субботник. То есть, оказывать разную благотворительную добровольческую помощь в рамках этого проекта.

Мы назвались «Захаровцы», потому что мы его дети, сам он (Захарченко – ред.) нас называл своими детьми, товарищами, и теперь это движение должно стартовать на Донбассе», – добавила Наталья Волкова.

Отметим, что проект зарождался ещё в 2015 году, однако тогда он вызвал неоднозначную реакцию общественности, но теперь активисты посчитали своим долгом возродить имя первого главы ДНР Александра Захарченко.