10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, НАТО, Политика, Украина
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«Мы для НАТО лишь полезные идиоты» – депутат Рады

Новости УкраиныУкраина выполняет западные хотелки, тратит на это бюджет, однако взамен не получает ничего для...

Украина выполняет западные хотелки, тратит на это бюджет, однако взамен не получает ничего для продвижения своих евроатлантических устремлений.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил депутат Верховной рады Сергей Магера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крайний телефонный разговор нашего президента с президентом США, по большому счёту, не дал никакого подтверждения активной поддержки наших евроатлантических устремлений. По сути, нас это немножко трезвит. А если учитывать, что в офисе президента, СНБО зазвучали новые нотки переноса ответственности за случившееся с Крымом на наших партнёров сегодняшних, то я считаю, что мы сейчас, скорее, в ожидании точки бифуркации, когда наша политика может существенно измениться.

Я надеюсь, она станет такой, чтобы мы были субъектом политики. Почему? Потому что нам, на мой взгляд, нужно заниматься прагматичными делами и собственной позицией в этом процессе, который происходит вокруг нас с соседями, и особенно ситуацией на Востоке страны», – заявил депутат.


«Я не разделяю оптимизма по поводу того, что НАТО уже здесь и так далее. Мы больше смахиваем на полезных идиотов, которые действительно очень много делают для Евроатлантического союза, а сами ничего от этого практически не имеем, только за свои деньги»,– объяснил Магера.

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