«Мы для НАТО лишь полезные идиоты» – депутат Рады

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина выполняет западные хотелки, тратит на это бюджет, однако взамен не получает ничего для продвижения своих евроатлантических устремлений.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил депутат Верховной рады Сергей Магера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Крайний телефонный разговор нашего президента с президентом США, по большому счёту, не дал никакого подтверждения активной поддержки наших евроатлантических устремлений. По сути, нас это немножко трезвит. А если учитывать, что в офисе президента, СНБО зазвучали новые нотки переноса ответственности за случившееся с Крымом на наших партнёров сегодняшних, то я считаю, что мы сейчас, скорее, в ожидании точки бифуркации, когда наша политика может существенно измениться.

Я надеюсь, она станет такой, чтобы мы были субъектом политики. Почему? Потому что нам, на мой взгляд, нужно заниматься прагматичными делами и собственной позицией в этом процессе, который происходит вокруг нас с соседями, и особенно ситуацией на Востоке страны», – заявил депутат.

«Я не разделяю оптимизма по поводу того, что НАТО уже здесь и так далее. Мы больше смахиваем на полезных идиотов, которые действительно очень много делают для Евроатлантического союза, а сами ничего от этого практически не имеем, только за свои деньги»,– объяснил Магера.