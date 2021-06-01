«Мы для них как кошелёк» – во Львове обвиняют Запад в развороте к России

01.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Европейские страны относятся к Украине крайне прагматично – они поддерживают Киев только тогда, когда им это экономически выгодно, а таких случаев становится всё меньше.

Об этом в эфире «4 телеканала» заявила депутат Верховной рады от партии «Голос» Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Система коллективной безопасности ООН предусматривала, в первую очередь, правила игры, которые базировались на ценностях и принципах. Сейчас всё это рушится, будем откровенны.

На самом деле мало что работает, начиная от ООН, которая должна была работать зонтиком для всех… НАТО, как система западной коллективной безопасности. К сожалению, нужно признать, что по отношению к Украине западный мир выбирает прагматический подход – кошелёк», – сказала она.

Также русофобка отметила, что многие страны Европы, даже такие, как Венгрия, Германии и Франция, отказываются поддерживать Украину и настроены на расширение сотрудничества с Россией.

«Есть много стран, которые готовы выступать как хорошие адвокаты Украины. Но давайте не будем забывать про Венгрию, с которой есть большие нюансы, которые мы до конца не проработали, на всех уровнях, а это даже не нюансы, а проблемы. Про Закарпатье нужно постоянно говорить, потому что в противном случае мы получил плохую и взрывоопасную вещь. У нас есть немцы, которые также любят проговаривать российскую риторику: «У вас конфликт, а пока он идёт, забудьте про систему НАТО». Также у нас есть французы, которые говорят: «Санкции не работают, давайте говорить про бизнес с Российской Федерацией». Так начинается размывание», – переживает Бобровская.