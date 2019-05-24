«Мы для Запада г#вно на масле» – украинцам рассказали, когда пора паниковать

24.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинцам можно начинать паниковать уже к середине осени, когда «западные партнёры» начнут трясти из страны первые пятнадцать миллиардов из шестидесятимиллиардного внешнего долга.

Об этом в эфире канала «PolitekA» заявил украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда, по каким маркерам украинцам нужно паниковать?» – спросила эксперта ведущая.

«По маркерам того, что мы должны уже 60 миллиардов долларов, а у нас их нет и у нас нет экономики. Вся наша экономика, как труба, полностью копирует Молдову в своё время, когда нет внутренней экономики, а средства заходят за счёт заробитчан, которые работают за границами государства. Эти средства заходят, но заходят вне государственной экономики. Нам говорят, что приблизительно 15 миллиардов заходит через переводы на Украину, в действительности заходит как раз около шестидесяти. Где делись остальные, никто не знает, они в матрасах. Как их из матрасов достать – очень просто, тарифами, и нас выкачивают этими тарифами в пользу олигархов и в пользу внешних владельцев нашего долга.

Так вот, когда нарушится этот баланс или нарушится согласование, что мы молча платим и отдаём, и мы уже не готовы так дальше жить, а Зеленский не встанет на нашу защиту, вот тогда бы я паниковал. Потому что тогда спадут розовые очки, и мы поймём, что наши иностранные партнёры – не партнёры, они нас жрут и убивают, и для них мы просто, извините, г#вно на масле, их интересует ресурс, который можно отсюда взять», – заявил Чаплыга.

«Так вот, когда мы это поймём, вот тогда я бы всем советовал испугаться, потому что рвать нас будут не наши олигархи – это мелочь пузатая, рвать будут те, во имя кого и через лояльность которых наши олигархи здесь жируют. Без желания Запада они бы тут ничего сделать не смогли. Так вот, в действительности, я бы начинал паниковать где-то в середине осени, когда нам придётся жёстко выдавать первых пятнадцать миллиардов», – добавил политический эксперт.