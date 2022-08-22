Мы добились того, что население РФ хочет уничтожения Украины больше Путина – Бортник

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Новости Украины

Необходимо дестабилизировать российское общество, несмотря на то, что его радикализация в отношении украинского вопроса уже давно набирает опасные обороты.

Об этом в эфире You-Tube канала «Klymenko Time» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо российское общество ввести в состояние войны. Считается, что если мы введём российское общество в состояние войны, то они будут сразу свергать Путина, условно говоря, и так далее.

А не получим ли мы противоположный результат? Если мы введём всё российское общество в состояние войны, не получим ли мы тотальное озлобление? В том числе этими санкциями, новым железным занавесом, который вырастает уже с другой стороны. Не получим ли мы обратку – не ту, на которую рассчитывали?», – спросил ведущий.

«Очень тонкие вещи с точки зрения национальной безопасности. Это общество может привести как в состояние ГКЧП, так может прийти в состояние полного дисбаланса. В любом случае нынешнее состояние российского общества Украину не устраивает. Потому что российское общество в принципе поддерживает политику Кремля в отношении Украины. Любая дестабилизация и расшатывание его – это шанс сыграть. Можно сыграть в провал ГКЧП, можно сыграть в новую Чеченскую войну. Можно сыграть в более радикального российского лидера, который придёт вместо тех барыг, которые сидят в Кремле. Можно прийти ко многим вариантам. Если вы зайдёте в российские патриотические форумы. Я вчера кликнул один. После попыток обстрела Валуек в Белгородской области, так там форум воет. Почему Россия не переходит к более радикальным методам борьбы с украинским руководством. Почему не могут бомбить центры принятия решения, почему не наносятся тактические ядерные удары и всё такое. Мы должны понимать, что радикальная пассионарная часть российского общества, она требует сегодня намного большего, нежели сегодня предлагает ей российская политическое руководство», – поделился эксперт.