«Мы договоримся какое» – Лукашенко предложит Москве разместить ядерное оружие в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложит России разместить ядерное оружие на территории своей страны в случае, если США перенесет свое ядерное оружие из Германии в Польшу. Вся необходимая инфраструктура сохранена в Белоруссии с советских времен.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По всей видимости, речь идет о ядерных ракетах средней и малой дальности.

«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил. Все сараи стоят на месте», – сказал Лукашенко.

«Господи, как красиво: злой и хороший полицейский. И куда теперь полякам деваться? Они еще готовы поверить, что Президент Путин не применит бомбы против Польши, но им уже все уши прожужжали, что Лукашенко только и мечтает об этом», – прокомментировал слова белорусского президента российский политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале.

Его полулиберальный коллега Илья Гращенко опасается, что Лукашенко оказал «медвежью услугу» Путину, грозя Западу «давно забытой «кузькиной матерью».

«Сейчас «коллективному Западу» и прежде всего США – важна стратегическая стабильность, в число которых входят как раз вопросы ядерного оружия и кибербезопасности. Из-за пандемии коронавируса странам удалось заморозить некий статус-кво, особенно по всем противоречиям между США и Россией и не расшатывать международную ситуацию. Взамен американцы снизили свои амбиции в части «принуждения к демократии», особенно в России и на всем пост-советском пространстве. Но заявление Лукашенко о «ядерной сделке» с Москвой может помочь эту ситуацию расшатать», – написал Гращенков.

Белорусский журналист Игорь Тур считает, что Лукашенко не столько озвучил готовящееся решение, сколько нанес удар по Западу в информационной войне.

«Само заявление о возможности размещения ядерного оружия в Беларуси, громкое и открытое, производит не меньший эффект на партнёров, чем размещение фактическое. Съехать Брюсселю на балабольство уже не получится. При этом нужно понимать, что Лукашенко совершенно точно понимает, что по военной логике размещать ядерные боеголовки в Беларуси – не самое эффективное решение. С территории России ракета будет лететь на пару минут дольше, следовательно, особого смысла передвигать шахты на сотню-другую километров нет. Но инфополе и мозг оппонентов Главный сегодня уже взорвал», – написал Тур.

Политолог Максим Жаров уверен, что свое заявление Лукашенко согласовал с Кремлем. Он напоминает, что за час до того, как оно появилось в интернете, Владимир Путин на форуме «Россия зовет» предупредил Запад о симметричном ответе на гипотетическое размещение стратегических вооружений на Украине.

«Лукашенко на шаг опережает Путина в вопросе размещения ядерного оружия в Белоруссии. Путин сегодня сказал, что Россия вынуждена будет реагировать на размещение средств доставки ядерного оружия на Украине. Но он не сказал, какой будет эта реакция. За него это сказал Лукашенко. С учетом того, что вчера лидеры двух стран созванивались, возможно, что это «забегание за ленточку» у Лукашенко и согласованное. Но, тем не менее, эта совместная игра на обострение ставит в тупик и только что начавшийся диалог по стратстабильности в Вене, и планируемый на декабрь он-лайн саммит Путин-Байден», – написал Жаров.