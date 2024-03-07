«Мы доигрались» – в США фиксируют превосходство России по ВПК и ядерному потенциалу

Константин Серпилин.  
07.03.2024 16:24
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вместо того, чтобы оставлять Россию слабой и послушной, страны Запада выбрали конфликт и добились только того, что РФ восстановила ВПК и стала сильнее.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы оставлять Россию слабой и послушной, страны Запада выбрали конфликт и добились...

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«Российские Вооружённые силы сегодня были обновлены. С точки зрения Запада, если наша цель – сохранение России слабой, то последнее, что стоит делать – это давать им повод инвестировать в новое стратегическое ядерное оружие.

Но ведь мы сами дали им причину. И русские создали лучшее в мире стратегическое ядерное оружие.

Я думаю, Россия смогла бы пережить, по крайней мере, на начальном этапе, ядерную зиму. Прямо сейчас у русских есть ядерное превосходство над США, без сомнения. Нам нужно вернуться за стол переговоров по стратегическому ядерному оружию», – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что Россия добилась превосходства и по другим военным направлениям – запуску ВПК и мобилизации общества.

«Мы не создаём для России условия, при которых атрофированные Вооружённые силы России продолжали бы ржаветь. Сегодня у России есть мобилизационный потенциал, она может без проблем мобилизовать более миллиона человек, в буквальном смысле этого слова – в кратчайшие сроки.

А Запад не может этого сделать. Черт возьми, Америке пришлось сократить армию на 24 тысячи человек. Не хватает людей, мы не можем набрать личный состав для Военно-морского флота. В Воздушных силах та же проблема.

Итак, Россия сейчас может не просто набрать больше добровольцев, но и обладает очень мощной армией, закалённой в боях, и имеющей боевой опыт. У них есть возможность мобилизоваться, и есть оборонная промышленность, способная обеспечить эту мобилизацию», – резюмировал эксперт.

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