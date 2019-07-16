«Мы должны быть амбициозными»: Зеленский готовится принять в Киеве Олимпиаду

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку Украины к заявке на проведение Олимпийских игр, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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“Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными”, – заявил украинский президент во время посещения государствненного учебного Олимпийского центра в Конча-Заспе.

По словам Зеленского, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

Также, он отметил, что надо “дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом эти деньги будут использованы для Олимпиады”.

В свою очередь, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, посетивший учебный центр в Конча-Заспе вместе с президентом отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, – это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя – в 2032 году. При этом, он добавил, что что сейчас наиболее реалистично провести в Украине одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.