Мировые лидеры должны сесть за стол переговоров и вернуть Россию с ее гигантскими энергетическими и природными ресурсами в экономику планеты.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил экс-советник президента США по нацбезопасности, экс-глава американской военной разведки генерал Майкл Флинн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны быть реалистами, должны смотреть правде в глаза. Эта война привела к гибели сотен тысяч, если не миллионов людей, к потере престижа ряда организаций и стран на мировой арене, и, конечно, к огромным затратам не только в плане человеческих жизней, но и ресурсов. Финансовые затраты сказались на целом ряде стран. И знаете, в конце концов, эта война, о которой мы сейчас говорим, влияет на экономику Соединенных Штатов Америки. Потому что вы знаете, что Россия способна поставлять на Запад все виды ископаемого топлива, и она делала это в течение долгого времени. Я думаю, именно это пытается возродить Дональд Трамп. Потому что, честно говоря, у России есть для этого возможности. Если посмотреть на потенциал Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, этих центральноазиатских республик, а также регионов к востоку от Урала, то можно увидеть огромный потенциал. Почему бы нам не сотрудничать друг с другом? Почему бы нам не сесть за стол переговоров и не сказать: «Давайте разберемся, как нам наладить экономическое сотрудничество и принести пользу нашим народам?»… Это сила лидера с моральными принципами и нравственной целостностью. Он должен быть способен встать и сказать: «Послушайте, ребята, мы не можем себе этого позволить. Мы не можем продолжать идти по этому пути и игнорировать Россию, эту гигантскую страну, вероятно, лидера по количеству ядерного оружия на планете. Безусловно, одна из крупнейших экономических, движущих сил мира, особенно когда речь идет об энергетических ресурсах. А энергетические ресурсы – это не только дизельное топливо, но и редкоземельные элементы, которых в России в избытке». Я хочу сказать, что нам нужно говорить об этом, а не о том, как стрелять друг в друга через линию фронта», – заявил Флинн.

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