«Мы должны демонстрировать готовность воевать до последнего украинца» – нацист Корчинский призвал перечить Трампу

Тарас Стрельцов.  
18.03.2025 21:28
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинским властям и обществу необходимо самым решительным образом демонстрировать Западу, что Украине не нужен мир.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским властям и обществу необходимо самым решительным образом демонстрировать Западу, что Украине не нужен...

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Ведущая спросила, что будет, если Украину принудят хотя бы частично пойти на такие требования Москвы, как ослабление мобилизации и процесса вооружения армии.

«Это угроза в том, что при нарушении перемирия, а оно обязательно произойдёт, Москва будет в лучших возможностях, чем сейчас… Мы просто окажемся после нарушения перемирия в худшей ситуации, чем Московия. Нам придётся оставить ещё какие-то территории и понести большие потери, чем сейчас.

Москва накопит больше ракет, больше беспилотников, сумеет как-то подправить подубитую технику, заменит каких-то военнослужащих на фронте – и будет в лучшей ситуации», – излагал он.

«Нам невозможно такое допустить. Мы должны быть в лучшей ситуации. А для этого мы, украинское правительство и украинский народ, должны демонстрировать, что нам не нужен мир, что мы готовы воевать нескончаемо. Чем более решительно мы будем это демонстрировать, тем быстрее наступит мир», – вещал Корчинский.

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