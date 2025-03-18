Украинским властям и обществу необходимо самым решительным образом демонстрировать Западу, что Украине не нужен мир.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, что будет, если Украину принудят хотя бы частично пойти на такие требования Москвы, как ослабление мобилизации и процесса вооружения армии.

«Это угроза в том, что при нарушении перемирия, а оно обязательно произойдёт, Москва будет в лучших возможностях, чем сейчас… Мы просто окажемся после нарушения перемирия в худшей ситуации, чем Московия. Нам придётся оставить ещё какие-то территории и понести большие потери, чем сейчас.

Москва накопит больше ракет, больше беспилотников, сумеет как-то подправить подубитую технику, заменит каких-то военнослужащих на фронте – и будет в лучшей ситуации», – излагал он.