«Мы должны духовно очиститься»: в Раде требуют законодательно запретить РПЦ

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Киевское руководство должно немедленно принять законопроект о запрете деятельности канонической Православной церкви на территории Украины.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Рады Юлия Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны духовно очиститься, так же как мы сейчас очищаемся от российского нашествия, военными, экономическими и другими способами. Духовное очищение. Без духовного очищения нам не достичь мира, не достичь процветания. Потому что российский агент – РПЦ – через все свои каналы, включая церковь Московского патриархата, постоянно продолжает в Украине свою деструктивную деятельность. Мы можем это посмотреть. Последний пример, когда в Красилове прихожане РПЦ кричали погибшему воину, его родственникам «Долой ПЦУ! Долой ВСУ!» И это происходит в центре страны!» – возмутилась депутат.

Она заявила, что необходимо срочно на законодательном уровне принять соответствующее решение о запрете УПЦ, которую она называет РПЦ.

«Скажите, пожалуйста, сколько воинов, сколько еще должно произойти таких досадных случаев, когда мы начнем в этом зале рассматривать законопроект о запрете церквей страны-агрессора, о запрете РПЦ? Сколько можно тянуть? Нам обещали, что он будет в мае, потом нам обещали, что еще немножко надо потерпеть. Этот закон прошел комитет, напоминаю, еще в 2022 году и до сих пор он не вынесен в зал. к сожалению, пока мы духовно не очистимся, не будет у нас полного мира и стабильности. Я призываю начинать духовного очищаться самим и начинать выносить закон о запрете РПЦ на Украине в зал. И давайте мы сделаем этот исторический шаг, потому что если РПЦ останется на территории Украины, у нас всегда будет дестабилизация, у нас всегда будет наполовину мир и всегда Россия будет дестабилизировать нас не армией, а другими средствами: экономическими, духовными, культурными», – добавила Клименко.