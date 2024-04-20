«Мы должны остановить Путина» – Палата представителей США одобрила помощь Украине

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Палата представителей США одобрила законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов на войну против России. Голосование состоялось сегодня вечером.

В ходе обсуждения американские политики принялись поливать грязью Россию и её руководство. Следивший за заседанием корреспондент «ПолитНавигатора» рассказывает, как это было.

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Так, республиканец Марио Диас-Баларт призвал бороться с «великим злом» в лице России и её президента Владимира Путина.

«Сейчас над горизонтом маячит военно-стратегическая тройка зла (очевидно, подразумеваются РФ, Иран, Северная Корея, – ред.). Мы движемся к разрушению ценностей, которыми мы дорожим. Мы можем либо отвернуться, и надеяться умиротворить это великое зло, либо встать на сторону наших союзников. История научила нас, что умиротворение не работает. И не так давно была предпринята попытка сделать это, неудавшаяся перезагрузка отношений Обамы и Клинтона с коммунистическим головорезом из КГБ Путиным. Эта администрация верила, что Путин может насытиться Грузией и Крымом. Они были не правы, и сегодня аппетиты Путина только возросли. Теперь он хочет заполучить всю Украину. А завтра – захочет Молдавию, страны Прибалтики, Польшу», – стращал Диас-Баларт.

В свою очередь, конгрессвумен от Демократической партии Роза Делауро заявила, что Америка должна продемонстрировать на украинском примере свою силу.

«Выйдя на сцену, мы ставим Америку на первое место, демонстрируя силу американского лидерства. Этот законопроект предусматривает выделение 14 миллиардов долларов на обучение, оборудование и вооружение, материально-техническую поддержку, разведданные и другие ресурсы для ВСУ. Владимир Путин наблюдает за нами. Наши союзники по НАТО и в Европе наблюдают за нами – какой курс изберёт Америка? Мы должны остановить Путина, мир должен увидеть нашу решимость. Нам нужно поддержать Украину», – призвала она.

Тем не менее, не все в Конгрессе выступили в поддержку законопроекта. Против него высказалась сторонница Трампа Грин Тейлор.

«Федеральное правительство продолжает финансировать ВПК. И это бизнес-модель, которая требует, чтобы Конгресс продолжал голосовать за деньги для продолжения финансирования иностранных войн. Американцы не поддерживают бизнес-модель, построенную на крови, убийствах и войнах в зарубежных странах, в то время как это правительство ничего не делает для обеспечения безопасности нашей границы. Долг американского народа превышает 34 триллиона долларов, и он растёт более чем на 40 миллиардов долларов каждую ночь. Инфляция вышла из-под контроля, американцы страдают, они едва ли могут заплатить за продукты, арендную плату. Молодые люди даже не думают, что смогут за всю жизнь купить дом. Но сегодня в Конгрессе самое важное – это направить ещё 61 миллиард долларов на войну на Украине. Это американский народ на 70% не поддерживает. Причём это происходит сразу после дня уплаты налогов, когда каждый американец отправил свои деньги в налоговую службу. И всё же вы громко говорите: «Мы должны победить Россию, мы должны защитить Украину». Но все вы не желаете защищать американских граждан, которые платят вам зарплату. Украина даже не член НАТО, но самое важное, что вы слышите – что мы должны тратить с трудом заработанные деньги американцев!» – возмущалась она.

Нашлось ещё несколько конгрессменов, недовольных растратой бюджетных средств на далёкие войны. Однако их не стали слушать, а предложенные ими поправки к закону – отклонили.

После чего, в ходе голосования, законопроект о выделении Украине 61 миллиарда долларов поддержали 311 присутствующих, против выступили 112. Документ был одобрен. Теперь законопроект передадут в Сенат для окончательного решения, а после – Джо Байдену на подпись.

Примечательно, что во время голосования часть американских конгрессменов размахивали украинскими флагами и скандировали «Украина!». Такое поведение не понравилось спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

«Вы не имеете права использовать флаги других стран в зале голосования. Пожалуйста, заберите их», – попросил политик.