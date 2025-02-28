«Мы должны победить в войне. Готовы отправить танки и самолеты» – Стармер
Великобритания предоставит Украине больше помощи, чем когда-либо.
Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас стоим плечом к плечу и сосредоточены на том, чтобы положить конец варварской войне в Украине. Господин президент, я приветствую вашу глубокую личную заинтересованность в установлении мира и прекращении убийств. Вы создали возможность для заключения исторического мирного соглашения, которое, я думаю, будет воспринято с одобрением в Украине и во всем мире.
Это главная цель. Но мы должны сделать все правильно. После Второй мировой войны в Великобритании появился известный лозунг «Мы должны победить в войне». Вот что мы должны сделать сейчас», – сказал премьер.
По его словам, «ставки очень высоки».
«И мы полны решимости работать вместе, чтобы заключить хорошую сделку. Сегодня мы обсудили план, который поможет достичь прочного и справедливого мира, в создании которого будет участвовать Украина и который остановит Путина, чтобы он не начал снова. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами по этому вопросу, и я уверен, что Великобритания готова отправить своих солдат и самолеты для поддержки соглашения, работая вместе с нашими союзниками, потому что только так можно добиться мира.
Господин президент, в эту новую эпоху вы также правы в том, что Европа должна активизироваться. Позвольте мне сказать вам, что я вижу растущие угрозы, с которыми мы сталкиваемся, и поэтому Великобритания готова к этому. В этом году мы предоставим Украине больше военной помощи, чем когда-либо», – заявил Стармер.
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