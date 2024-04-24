Мы должны прямо сказать, что Украина не вступит в НАТО – американский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США должны остановиться, разорвать все военные отношения с Украиной и прямо заявить, что она никогда не станет членом НАТО.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению эксперта, Россия должна быть уверена в том, что Украина останется нейтральной страной, и эта сделка надежна.

«Мы должны осуществить радикальный сдвиг в нашей политике по отношению к Украине, если у нас есть хоть какая-то надежда заключить сделку на данном этапе времени. Это означает, что мы должны остановиться, сказать категорически, что Украина не станет членом НАТО. Во-вторых, мы полностью должны разорвать отношения в сфере безопасности между Западом, особенно отношения в сфере безопасности между Соединенными Штатами и Украиной», подчеркнул он.



«Русские должны быть уверены в том, что Украина станет нейтральной страной, а американцы не собираются отказываться от сделки. Это был бы радикальный сдвиг в политике со стороны Соединенных Штатов», – заключил Миршаймер.