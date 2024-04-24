Мы должны прямо сказать, что Украина не вступит в НАТО – американский профессор
США должны остановиться, разорвать все военные отношения с Украиной и прямо заявить, что она никогда не станет членом НАТО.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, Россия должна быть уверена в том, что Украина останется нейтральной страной, и эта сделка надежна.
«Мы должны осуществить радикальный сдвиг в нашей политике по отношению к Украине, если у нас есть хоть какая-то надежда заключить сделку на данном этапе времени. Это означает, что мы должны остановиться, сказать категорически, что Украина не станет членом НАТО. Во-вторых, мы полностью должны разорвать отношения в сфере безопасности между Западом, особенно отношения в сфере безопасности между Соединенными Штатами и Украиной», подчеркнул он.
«Русские должны быть уверены в том, что Украина станет нейтральной страной, а американцы не собираются отказываться от сделки. Это был бы радикальный сдвиг в политике со стороны Соединенных Штатов», – заключил Миршаймер.
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