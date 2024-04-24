Мы должны прямо сказать, что Украина не вступит в НАТО – американский профессор

Анатолий Лапин.  
24.04.2024 19:58
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 199
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США должны остановиться, разорвать все военные отношения с Украиной и прямо заявить, что она никогда не станет членом НАТО.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны остановиться, разорвать все военные отношения с Украиной и прямо заявить, что она...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению эксперта, Россия должна быть уверена в том, что Украина останется нейтральной страной, и эта сделка надежна.

«Мы должны осуществить радикальный сдвиг в нашей политике по отношению к Украине, если у нас есть хоть какая-то надежда заключить сделку на данном этапе времени. Это означает, что мы должны остановиться, сказать категорически, что Украина не станет членом НАТО. Во-вторых, мы полностью должны разорвать отношения в сфере безопасности между Западом, особенно отношения в сфере безопасности между Соединенными Штатами и Украиной», подчеркнул он.

«Русские должны быть уверены в том, что Украина станет нейтральной страной, а американцы не собираются отказываться от сделки. Это был бы радикальный сдвиг в политике со стороны Соединенных Штатов», – заключил Миршаймер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть