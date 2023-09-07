«Мы должны разорвать с грубым, токсичным пространством, которое возвращает нас в прошлое» – спикер парламента Молдовы

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Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, внешне смахивающий на Кулебу, в ходе заседания призвал граждан «объединиться, чтобы разорвать с грубым, токсичным пространством, которое несёт смерть и тянет нас в прошлое», ради того, чтобы к 2030 году сделать Молдову членом Евросоюза.

Понятно, что под этим “чудовищным пространством” Гросу имел в виду пространство бывшего Советского Союза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые коллеги, у нас большие ожидания – и у здесь присутствующих, и у населения. Это важные области, и мы должны успеть провести реформы, чтобы исполнить нашу среднесрочную цель – вступление в ЕС до 2030 года», – заявил Гросу на открытии осенне-зимней сессии парламента.

По словам спикера, для осуществления «проекта целого поколения», т.е., для вступления в Евросоюз, помимо реформ Молдове необходимо отказаться от «грубого, токсичного пространства, которое возвращает нас в прошлое».

«Коллеги, я призываю вас в этой сессии, вне зависимости от политических взглядов, от обид, объединиться и использовать это окно возможностей, этот момент, когда мы разорвём с этим пространством – грубым, токсичным, которое несёт смерть, шантаж и возвращает нас в прошлое, и переместимся в пространство мира и свободы, где жизнь человека имеет значение. Это наш шанс», – вещал спикер парламента.

Гросу уточнил, что правящая партия «будет только рада» тем, кто захочет присоединиться к «проекту поколения». Тем же, кто хочет остаться в «грубом, токсичном и смертоносном пространстве прошлого», он ответил:

«У нас есть очень чёткий мандат от граждан, и граждане именно этого требуют, этого хотят».

Депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, политолог Богдан Цырдя отреагировал на слова спикера в своём телеграм-канале:

«Про то, кто дал партии «Действие и солидарность» мандат повысить тариф на газ в 7раз и увеличить контрабанду в 4 раза, Гросу мудро промолчал. Народ, наверное… Только нам кажется, что «Действие и солидарность» все чаще путает волю посла США с Волей Народа?», – добавил Цырдя.

Согласно последним опросам общественного мнения, 32% граждан Молдовы выступают за вхождение страны в Евразийский Экономический Союз.