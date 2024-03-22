«Мы должны резко нарастить активность в Балтийском море» – министр обороны Дании

Страны НАТО должны увеличить расходы на армию, чтобы подготовиться к войне против России.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен (на фото), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны НАТО сейчас должны усилить свою работу, и достигнуть 2% [расходов на оборону от объёма ВВП], а также инвестировать 20% в военные силы и средства.

Мы должны сделать это сейчас, и быстро. Потому что, я думаю, с российской стороны будет эскалация, особенно если мы говорим о мобилизации.

Мы должны инвестировать в оборону больше. В прошлом году мы заключили соглашение, и на протяжении следующих 10 дет мы обязаны тратить дополнительно 20 миллиардов евро на датскую оборону.

Нам также надо ускорить инвестиции в достижение целей НАТО. Мы должны показать России, что в состоянии себя защищать», – сказал министр.