«Мы должны резко нарастить активность в Балтийском море» – министр обороны Дании
Страны НАТО должны увеличить расходы на армию, чтобы подготовиться к войне против России.
Об этом на Киевском форуме безопасности заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен (на фото), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Страны НАТО сейчас должны усилить свою работу, и достигнуть 2% [расходов на оборону от объёма ВВП], а также инвестировать 20% в военные силы и средства.
Мы должны сделать это сейчас, и быстро. Потому что, я думаю, с российской стороны будет эскалация, особенно если мы говорим о мобилизации.
Мы должны инвестировать в оборону больше. В прошлом году мы заключили соглашение, и на протяжении следующих 10 дет мы обязаны тратить дополнительно 20 миллиардов евро на датскую оборону.
Нам также надо ускорить инвестиции в достижение целей НАТО. Мы должны показать России, что в состоянии себя защищать», – сказал министр.
Он подчеркнул, что страны НАТО должны стать более активными в Балтийском море – и координировать усилия против России.
«Одним из результатов вступления новых членов в северной части Европы может быть облегчение для Дании, Норвегии, Финляндии, а также проведение совместных учений. И совместное инвестирование в силы и средства.
Мы должны быть более активными в Балтийском море, и вместе инвестировать в защиту моря», – подытожил Пульсен.
Спасибо!
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