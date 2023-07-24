«Мы должны спасать себя»: поляки призывают отказаться от помощи Украине из-за близости ЧВК «Вагнер»

Иван Добровольский.  
24.07.2023 19:52
  (Мск) , Минск
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина


Присутствие отлично подготовленных и высоко мотивированных бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает жителей соседней Польши. Граждане страны НАТО уже высказывают мнения о том, что Варшава должна отказаться от поддержки Украины и сосредоточиться на собственной безопасности.

Хоть несколько дней назад Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, успокоить граждан не получается.

Присутствие отлично подготовленных и высоко мотивированных бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает жителей соседней...

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Особенно после того, как вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «вагнеровцы» просят у него разрешение пойти на «экскурсию» в Варшаву или в Жешув.

Что поляки думают о происходящем — отлично показывают их комментарии под новостными публикациями и в социальных сетях.

«Почему нахождению ЧВК «Вагнер» в Белоруссии не уделяется должного внимания? Власти должны понимать, что это самое боеспособное подразделение России сейчас. Катастрофа, что они сидят под нашим боком», — пишет один из поляков.

Граждане Польши также обеспокоены тем фактом, что местная армия может не справиться с «вагнерами», если те действительно пойдут на страну.

«Если они заходят зайти в Варшаву, кто их остановит? Они уже показали, на что способны. «Вагнер» — это проблема не только для Польши, но и всего НАТО», — считает житель польской столицы.

Другие же поляки и вовсе призывают власти подумать над возможностью вернуть технику, которую страна передала Украине для ведения боевых действий.

«Хватит раздавать военную технику и оружие Украине. Мы сейчас должны спасать себя! «Вагнера» у наших границ, а не на Донбассе. Это украинцы должны нам передавать технику, или вернуть то, что мы дали», — замечает третий комментатор.

Общий настрой польских граждан передается следующим комментарием:

«Бойцы ЧВК «Вагнер» на границе — это самая страшная угроза для Польши со времен независимости. Если кто-то и предпочитает не замечать ее, то лишь по причине того, что сделать с ней ничего нельзя. Что дает отправка подразделений на восток? Безопасность? Нет. Только видимость того, что она есть».

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о движении колонн ЧВК «Вагнер» по территории Белоруссии. По оценке источников, всего в страну заехало около 10 колонн «музыкантов».

В Белоруссии «вагнеровцы» уже провели несколько учений с местными силовиками на полигонах Осиповичи и Брестский.

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