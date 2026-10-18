«Мы должны тратить на армию столько, чтобы у России не нашлось ответа» – Сикорский

Максим Столяров.  
18.10.2026 16:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1281
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Европейские страны должны тратить на перевооружение 5-7% от ВВП, чтобы армия НАТО гарантированно стала сильнее российской.  

Об этом на канале «Al Jazeera English» заявил известный пристрастием к алкоголю глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны должны тратить на перевооружение 5-7% от ВВП, чтобы армия НАТО гарантированно стала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Самая большая санкция, которую мы ввели против России – это лишение её самого прибыльного рынка сбыта энергоресурсов [европейского]. Раньше мы были основным покупателем российской нефти и газа по самым высоким ценам. Теперь этого нет. Им приходится продавать энергоресурсы с огромными скидками.

Ещё одна серьезная санкция, которую мы вводим – это перевооружение. Наша экономика в 10 раз больше российской. Так что если мы будем тратить на оборону 5-7%, то у России не будет ответа на это», – рассуждал Сикорский.

«Ещё простая и очевидная идея – с визами, мы её уже реализовали, и она набирает обороты. Мы требуем, чтобы у граждан России, въезжающих в Европу, были биометрические паспорта, чтобы диверсанты из ГРУ не могли легко скрыть свою личность.

Это физически затрудняет совершение поджогов и других террористических или диверсионных операций», – добавил поляк.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Мы должны тратить на армию столько, чтобы у России не нашлось ответа» – Сикорский

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора