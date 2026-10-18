«Мы должны тратить на армию столько, чтобы у России не нашлось ответа» – Сикорский
Европейские страны должны тратить на перевооружение 5-7% от ВВП, чтобы армия НАТО гарантированно стала сильнее российской.
Об этом на канале «Al Jazeera English» заявил известный пристрастием к алкоголю глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самая большая санкция, которую мы ввели против России – это лишение её самого прибыльного рынка сбыта энергоресурсов [европейского]. Раньше мы были основным покупателем российской нефти и газа по самым высоким ценам. Теперь этого нет. Им приходится продавать энергоресурсы с огромными скидками.
Ещё одна серьезная санкция, которую мы вводим – это перевооружение. Наша экономика в 10 раз больше российской. Так что если мы будем тратить на оборону 5-7%, то у России не будет ответа на это», – рассуждал Сикорский.
«Ещё простая и очевидная идея – с визами, мы её уже реализовали, и она набирает обороты. Мы требуем, чтобы у граждан России, въезжающих в Европу, были биометрические паспорта, чтобы диверсанты из ГРУ не могли легко скрыть свою личность.
Это физически затрудняет совершение поджогов и других террористических или диверсионных операций», – добавил поляк.
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