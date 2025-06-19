Мы должны усиливаться против слабой России – глава британского генштаба

Анатолий Лапин.  
19.06.2025 08:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


У России нет планов нападения на членов НАТО, она не хочет ядерной войны, но Альянс все равно должен продолжать вооружаться.

Об этом на конференции по сухопутным войнам заявил начальник генштаба ВС Великобритании Энтони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России нет планов нападения на членов НАТО, она не хочет ядерной войны, но...

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«НАТО становится сильнее, число членов увеличивается с 30 до 32, и мы наращиваем потенциал для противостояния опасной России. Россия опасна своей злонамеренностью и амбициями, но она также слаба.

В прошлом году Россия захватила половину территории Украины, потеряв 420 тысяч убитыми и ранеными. Сейчас, середина года, Россия захватила около четверти территории Украины, потеряв 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Мы должны признать – это и наши сильные стороны. Мы должны быть уверены, что наша стратегия сдерживания в рамках НАТО работает. Россию сдерживают. Россия не хочет войны с НАТО, Россия не хочет ядерной войны. Россия не будет нападать на страны НАТО из-за нашей силы и уверенности в себе, и мы становимся еще сильнее», – заявил Радакин.

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