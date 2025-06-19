Мы должны усиливаться против слабой России – глава британского генштаба

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У России нет планов нападения на членов НАТО, она не хочет ядерной войны, но Альянс все равно должен продолжать вооружаться.

Об этом на конференции по сухопутным войнам заявил начальник генштаба ВС Великобритании Энтони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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