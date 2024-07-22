Мы должны выходить на границу Приднестровья – военный эксперт

Елена Острякова.  
22.07.2024 18:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина


Боевые действия на Украине могут завершиться только на границе с Приднестровьем.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия на Украине могут завершиться только на границе с Приднестровьем. Об этом в...

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«Мы видим, как нарастает истерия в Молдавии, как правительство Санду тянет в Румынию эту территорию,как покушаются на Приднестровье. Понимаем, что окончанием боевых действий на Украине должно являться наличие сухопутной границы России и Приднестровья. В противном случае эта территория будет просто уничтожена. А там 97% жителей – это граждане России», – сказал Онуфриенко.

Он считает, что после того, как закончится этот конфликт, будет подготовка к следующему конфликту.

«По оптимистичному сценарию это будет раздел бывшей Украины с поляками. В меньшей степени будут присутствовать румыны, венгры и словаки, которые имеют общую границу с бывшей УССР. После этого будут проблемы с Прибалтикой, но здесь наши интересы и интересы поляков совпадают. Нам желательно иметь сухопутный коридор в Калининград», – считает Онуфриенко.

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