Мы должны заниматься тем же, что и 5-е управление КГБ – сенатор

Необходимость пресекать на корню любые попытки дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России продиктована инстинктом самосохранения целостности страны.

Об этом в ходе «круглого стола» Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил сенатор Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы верили в дружбу, что мы тоже Европа, наши «друзья» готовились совершенно к другому. Им нужно было развалить нашу страну, они когда-то это уже сделали. Хочу сказать вещь, может, она не всем понравится. В конце 80-х годов сначала ликвидировали пресловутое Пятое управление, сколько критики было. Но при всей критике, это управление занималось именно тем, чем приходится заниматься сейчас – борьба с иноагентами, борьба с людьми, которые разваливали страну. После этого была убрана из Конституции статья о руководящей роли КПСС, и руки были развязаны. Мы получили развал страны и десять лет безвременья, когда страна чуть не развалилась ещё раз. Бод видом защиты «гражданского общества и независимых СМИ» наши оппоненты накачивают ресурсами различные деструктивные структуры, которые есть в нашей стране. Конечно, надо с этим бороться очень серьёзно», – заявил Джабаров.

Он привёл в пример митинги в Армении – один, внутриармянский, против Пашиняна, а другой – организованный выехавшими из РФ россиянами.

«Этот митинг был откровенно русофобский, где наши российские граждане, которые находятся в Армении после событий 24 февраля, вышли с плакатами, откровенно оскорбляющими российского президента. Когда им говорили о событиях на Украине, они говорили – «Азов» это не нацистское подразделение, всё это – враньё, защитники отечества. То есть, с такими людьми, я думаю, нам надо бороться. И не надо этого стесняться. Потому что они стесняться не будут. Если им удастся победить, мы столкнёмся с очень большими проблемами. Россия – многонациональная страна, и любая попытка расшатать нас, столкнуть народы, может закончиться очень печально», – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что комиссия постоянно фиксирует призывы со стороны США и стран НАТО продолжать поддержку политических агентов Запада на территории России.

«Мы видим, как пытаются на территории России и сопредельных государств выстроить свои структуры наши идеологические противники. Мы последние 20 лет боялись слова «идеология» – нет, идеология есть и будет. Если мы не сможем себя защитить, придут другие «защитники», которые очень быстро с нами разберутся. Мы видим, что происходит с Украиной. Братская страна превратилась в абсолютно нацистское государство, которое ни перед чем не остановится, чтобы довести своё дело до конца. Видим пленных из «Азова», которые выходят с такими несчастными лицами, а совсем недавно эти люди убивали мирных жителей. Чтобы такого не было, мы должны на корню пресекать любые попытки дестабилизировать нашу внутриполитическую ситуацию», – подытожил Джабаров.