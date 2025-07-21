«Мы должны заставить Трампа действовать в наших интересах против Путина» – Климкин

Вадим Москаленко.  
21.07.2025 22:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Администрация Трампа всё ещё намерена договориться с Россией, даже если ради этого придётся пойти на уступки.

Об этом в эфире видеоблога «Лига» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Трампа всё ещё намерена договориться с Россией, даже если ради этого придётся пойти...

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«Келлог говорил, что нужно договариваться [с Россией], и частью этих договоренностей должна быть нормализация отношений с российским режимом. И вопрос в том, как будет выглядеть эта нормализация?

Я не думаю, что от этой идеи сегодняшняя американская администрация отошла – и так же Трамп по-прежнему хочет договориться с Путиным», – сказал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина совместно с Европой должны пытаться изменить позицию Вашингтона.

«Вот эта логика, которую мы с европейцами должны не просто отслеживать, и на неё активно влиять. И шанс на это сейчас появился, и несмотря на летнюю паузу и все там, у кого гольф, у кого там море.

Но надо стараться мягко достать тех, кто для нас важен в Штатах, мы все равно должны», – добавил он.

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