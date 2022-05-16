«Мы дошли, пан президент»: украинские боевики доложили Зеленскому о взятии границы с Россией

16.05.2022  11:05 (Мск), Харьков
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков
Новости Украины

227 батальон 127 бригады территориальной обороны ВСУ Харькова вышел на участок государственной границы к северу от Харькова, откуда российские подразделения были вынуждены отступить неделю назад, теснимые украинскими силами. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г. Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы. Вместе к победе!», — говорится в сообщении.

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На видео украинские боевики докладывают о своих успехах Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

«Пан президент, Верховный главнокомандующий Украины, докладываю, сегодня, 15 мая, 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ

Напомним, о том, что потеря российскими военными харьковского участка границы с Украиной будет по максимуму использована Украиной в своих пропагандистских целях, ранее неоднократно указывали многие российские аналитики, блогеры и публицисты.

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