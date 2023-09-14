Мы очень довольны, что воюем с Россией чужими руками и малыми затратами – Волкер

Анатолий Лапин .  
14.09.2023 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 614
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украина оправдывает инвестиции США в войну против России. Без прямого вмешательства американской армии, предоставляя лишь военно-техническую помощь и ценой всего 3-3,5% военного бюджета США удается противостоять одному из своих самых главных противников.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина оправдывает инвестиции США в войну против России. Без прямого вмешательства американской армии, предоставляя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Если не ошибаюсь, общая сумма военной помощи Украине, которая была утверждена, составляет порядка 45 миллиардов долларов. Общая сумма, которая была перечислена на этот момент, составляет лишь около 28 миллиардов долларов. Эти 28 миллиардов составляют где-то 3-3,5% годового оборонного бюджета США. Таким образом, можно сказать, что потратив 3-3,5% годового оборонного бюджета США, мы помогли Украине выстоять и окрепнуть.

И мы видим, как один из главных противников Америки – Россия разрывается на части. Таким образом, это очень эффективное использование военной помощи США. Войск США на украинской земле нет, но мы даем Украине оборудование, Украина воюет, защищается и это чрезвычайно эффективно», – трепался Волкер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть