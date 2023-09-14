Мы очень довольны, что воюем с Россией чужими руками и малыми затратами – Волкер

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Украина оправдывает инвестиции США в войну против России. Без прямого вмешательства американской армии, предоставляя лишь военно-техническую помощь и ценой всего 3-3,5% военного бюджета США удается противостоять одному из своих самых главных противников.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не ошибаюсь, общая сумма военной помощи Украине, которая была утверждена, составляет порядка 45 миллиардов долларов. Общая сумма, которая была перечислена на этот момент, составляет лишь около 28 миллиардов долларов. Эти 28 миллиардов составляют где-то 3-3,5% годового оборонного бюджета США. Таким образом, можно сказать, что потратив 3-3,5% годового оборонного бюджета США, мы помогли Украине выстоять и окрепнуть. И мы видим, как один из главных противников Америки – Россия разрывается на части. Таким образом, это очень эффективное использование военной помощи США. Войск США на украинской земле нет, но мы даем Украине оборудование, Украина воюет, защищается и это чрезвычайно эффективно», – трепался Волкер.