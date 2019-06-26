«Мы дурные и бедные, на нас никто не молится» – Шуфрич

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Несмотря на санкции, Евросоюз и США постоянно увеличивают объем торговли с Российской Федерацией.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что в последнее время Россия заключила ряд важных договоров с европейскими странами.

«Европа поменялась. Договор об углублении экономического сотрудничества не между кем-то, а между Германией и Российской Федерацией подписали не кто-то, а министры экономики России и Германии на этой же встрече в Санкт-Петербурге… Франция увеличила экспорт в Россию на 12%, Соединенные Штаты увеличили свой экспорт в Россию на 12%. Одни мы дурные и бедные сидим и думаем, что все молятся на нас», – заявил Шуфрич.

Его поддержал основатель неонацистского батальона «Азов», депутат Рады Андрей Билецкий, подчеркнувший, что санкции уже не оказывают никакого давления на РФ.

«Почти на 30% ЕС за год увеличил товарооборот с Россией. Что это значит? Это значит, что эта сумма уже давно перекрывает все потери России от санкций. Они фактически уже не могут работать. Это уже не экономическое давление. Да, санкции есть, но развитие торговли с Россией уже давно это перекрывает», – сказал Билецкий.