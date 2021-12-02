«Мы ее захватывали»: Меджлисовцы объявили Москву своим «сакральным местом»

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Крым якобы не является одной из духовных скреп России, поскольку крестившийся на полуострове князь Владимир не был россиянином.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил бывший главарь запрещенной в России экстремистской группировки Меджлис крымских татар, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экстремист также заявил, что Россия не может считать Крым своим сакральным местом, потому что князь Владимир, крестившийся в Херсонесе был не московским, а киевским.

«У них ложные представления о скрепах. На чужих территориях не может быть скреп. Я помню, еще в 2014 году Путин говорил о том, что Крым – это сакральное место, потому что там князь Владимир крестился. Во-первых, князь Владимир не россиянин, а киевский, а во-вторых, если на то пошло, мы же тоже в 1571 году захватывали Москву, и она для нас тоже сакральное, так сказать, место», – заявил Джемилев.