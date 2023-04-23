«Мы этих хохлов одной левой!»: Предупрежден – значит, уже вооружен

Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ

На носу – разрекламированное и украинской, и западной пропагандой контрнаступление, к которому ВСУ готовились всю зиму и текущую весну. За это время Запад щедро накачал Киев вооружением и необходимыми МТС. Правда, в российских СМИ снова присутствует крайне неразумный тренд, нацеленный на доказательство снижения опасности и вероятности самого этого события. Похоже, прошлогодний опыт нас ничему не научил.

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Однако мы уже не раз убеждались, что против нас воюет хорошо обученный и вооруженный противник. Так, например, ВСУ в своем составе имеет довольно квалифицированный спецназ. Наши армия и флот имели возможность убедиться в этом не раз. Надо понимать, что силы спецопераций будут задействованы раньше всех для выявления и передачи координат российских пунктов управления и узлов связи, огневых и стартовых позиций, полевых и стационарных складов, районов расположения войск, их позиций и путей снабжения. При этом надо понимать, что в час Х все эти и другие цели будут атакованы или по наводке ССО Украины или их же группами и отрядами. В свое время, еще до начала войны автор предупреждал об опасности этих частей. К сожалению, тогда это предупреждение не было воспринято всерьез. Надеюсь, что хоть сейчас, спустя 14 месяцев боевых действий, на них обратят внимание, а не будут заверять, что «мы этих хохлов одной левой!». К сожалению, так и не получается спросить, где эта самая «одна левая»? Поскольку пока ни левой, ни правой не выходит. Может, не той левой работают?

А пока давайте по-быстрому взглянем, кого и как отбирают в украинский спецназ, который достался ВСУ по наследству от СССР.

Надо сказать, что, начиная с 2014 года ВСУ все более и более становились ориентированы на стандарты боевой подготовки НАТО. Американцы начали работу со своего любимого конька с ССО и подошли к вопросу системно. В Бердичеве с нуля был создан 142 учебно-тренировочный центр ВСУ, который стал готовить спецназ по программам подготовки ССО армий НАТО.

Сперва американцы подготовили 29 инструкторов квалификационного курса в рамках программы Объединенной многонациональной группы (США, Литва, Латвия, Эстония). Их выпустили в мае, а дальше они подготовили 35 инструкторов по программе квалификационного курса, в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке – «Украина» (JMTG-U).

Далее была отобрана группа местных, получивших боевой опыт на Донбассе. Их выпустили 15 ноября 2016 года. Американцы упразднили 67 офицерских инструкторских должностей и вместо них ввели сержантские. И теперь сержанты полностью обеспечивают качественную подготовку спецназовцев. Центр был открыт 6 декабря 2016 года.

Центр имеет один из самых современных полигонов в ВСУ. Здесь есть полевой тир с движущимися целями для стрельбы из различных видов оружия. Рядом подвешенный (незафиксированный) корпус вертолета – это для отработки навыков стрельбы с подвижной платформы.

Чуть дальше – скалодром, стена с камнями для развития навыков скалолазания.

Дальше в нескольких сотнях метров построен имитационный городок – макеты настоящих зданий. На них отрабатывают практические задачи – захват или освобождение заложников. Неподалеку – полоса разведчика. Ее проходят на время.

Как попадают в украинские ССО? Все начинается с отбора кандидатов из числа подавших заявки. Надо сразу отметить, что кандидаты прибывают для прохождения отбора уже имеющие хорошую физическую форму. Как готовиться к отбору, их учит инструкция на спецсайте. Но для начала – проверка психологической устойчивости, чтобы исключить вероятность различных фобий.

Например, клаустрофобии или боязни оставаться наедине. Проверяют это путем нехитрого теста. Кандидатам завязывают глаза и приказывают прыгнуть в воду. Не у всех это получатся. Далее идет проверка физической формы. Физический тест состоит из четырех упражнений. Первое – пресс: две минуты на максимальный результат, второе – отжимания. После этих упражнений – бег на 100 метров, а потом и на 3 километра. Те, кто не укладывается в нормативы курса, отчисляется сразу.

Вся система отбора построена на создании стресса, который кандидат не сумеет преодолеть. Кандидатов заставляют выполнять многократные упражнения до буквального изнеможения, чтобы понять границу возможностей каждого. Они отжимаются, приседают, бегают. По лицу струится пот, мышцы напряжены до судорог. Не всем это по плечу. Кандидат, который осознал, что не в состоянии продолжать испытания, должен подойти и трижды ударить в висящий рельс. Это будет означать конец его мучений. Эту практику принесли американцы, позаимствовав из программы отбора в боевые пловцы ВМС США.

На полигоне часто слышно английский, поскольку американские военные приезжают сюда, чтобы контролировать подготовку бойцов ССО, которую проводят по образцу их Special Forces и нормативам НАТО.

Инструкторы чередуют статические упражнения с кроссами и марш-бросками. При этом важную роль играют парные и групповые силовые упражнений. Например, для сплачивания команды группа кандидатов из шести кандидатов по команде перекладывает длинное бревно с одного плеча на другое. При этом, в ходе упражнений и пробежек кандидаты хором произносят разные речевки во славу Украины и ССО.

Далее следует проверка навыков в военной топографии. Кандидаты уже должны уметь пользоваться компасом и картой. Никаких электронных девайсов, типа систем позиционирования GPS. Каждый получает карточки азимутов и должен самостоятельно пройти весь маршрут, отмечаясь на каждой контрольной точке. Фиксируется и время, и правильность выполнения задания. Прибыв на конечную точку, уже в темное время суток, кандидаты сразу получают новое задание – координаты точки, куда они должны выйти к назначенному сроку. Это упражнение осталось из программы советского спецназа.

Задание должно выполняться скрытно, и выход на какую-либо дорогу категорически запрещается. Инструкторы отлавливают и наказывают нарушителей.

Они внимательно следят за тем, как ведут себя кандидаты. Одни сразу показывают лидерские качества, это – будущие командиры. Но есть и такие, кто на протяжении всего теста не выделяются ничем. Однако все выполняют. Инструкторы говорят, что такие тоже нужны. Не всем же быть лидерами. Нужны и «рабочие лошадки», умеющие работать в команде. Инструкторы периодически подкидывают новые вводные и смотрят, как работает группа. Так, на определенном этапе им вручают дополнительный груз – колеса, трубы, стропы. Кандидаты должны проявить сноровку и смекалку, чтобы соорудить некую упряжь, а затем отнести или отвезти все это в заданную точку.

Прошедшие все отборочные испытания приступают к квалификационному курсу. Q-курс длится полгода. За это время каждый приобретает специализацию. Их пять — специалисты по вооружению, управлению, инженерному делу, военной медицине и связи. Склонность к той или иной специальности определяют с помощью тестов и на основании наблюдений инструкторов. Но все эти специальности взаимозаменяемы. Кроме того каждый в группе владеет знаниями и навыками в медицинской подготовке и в минировании.

Закончив Квалификационный курс, курсант получает доплату, право готовить бойцов самому и стального волка на берет. Другой уровень – Advance Training – повышение квалификации для инструкторов – это уже следующая ступень.

Следует признать, что создание такой системы отбора и подготовки личного состава украинских Сил специальных операций, позволило вывести их на качественно более высокий уровень, чем был раньше. И подготовка, и современное снаряжение, вооружение и техника, и особенно качественный отбор и подготовка личного состава, ставит ССО ВСУ в один ряд с наиболее подготовленными спецназовцами , как минимум, в Европе.

Во всяком случае, военный аналитик из Австрии Том Купер заявил, что украинская армия уже превзошла войска НАТО. По его словам, украинцы могут поучить НАТО, как надо воевать. И это следует учитывать нашим парням, которые должны уже сейчас готовиться к встрече с ними в бою.

В заключении хочется сказать, что самым главным оружием спецназа является голова. И не только исполнителей, но и тех, кто планирует и применяет специальные действия. И здесь у ВСУ все значительно лучше, чем в ВС РФ. Во всяком случае, ГУР применяет свои ССО по прямом назначению, то есть, для ведения специальной разведки и диверсий в тылу противника. В отличие от командования ВС РФ, которые используют российский спецназ, как штурмовую пехоту, что приводит к огромным неоправданным потерям.

Перед схваткой российским генералам надо, наконец, срочно прекратить забивать гвозди микроскопом.