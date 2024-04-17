«Мы еле сдерживаем русских. Сколько будем ползти до границ 91-го?» – майор Лапин

Украинская власть продолжает дурачить народ, то заявляя об угрозе поражения без американской помощи, то анонсируя очередное контрнаступление.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это: в Ялте пресс-конференция от Подоляка, потом «война закончится в мае 23-го» от Буданова и другой трешняк, который продуцировал офис Ермака и все иже сидящие вместе рядом с президентом Зеленским, – все это привело к дезориентации общества. Но сейчас Зеленский выходит и говорит: «Не будет помощи – мы проиграем». То есть, стратегии войны у него нет», – сказал майор.

«То есть после завышенного ожидания, которое не оправдалось, идет дезориентация общества, и когда уже сейчас Зеленский выходит в один день говорит: «Мы проиграем, если не будет помощи», и тут же через несколько дней говорит: «Мы в 25-м идем в контрнаступление». Это все приводит к раздражению у людей, потому что общество дезориентировано, после этого – завышенные ожидания не оправдываются. Тут им уже говорят про 25-й год, а мы выходим и как холодный душ на голову говорим: «Подождите, если цель Зеленского выходить на переговоры с Путиным, это выход Вооруженных сил Украины на границы 91-го года, то мы сегодня имеем уже больше двух лет полномасштабного вторжения, а мы еще в Донецкой области, причем, еле сдерживаем натиск, то сколько лет мы будем ползти до границы 91-го года?», – заявил Лапин.