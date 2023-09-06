Мы еще увидим, как ЕС будет ремонтировать «Северные потоки» – украинский политолог
Зависимость ЕС от российского газа не исчезла, поэтому транзит через украинскую ГТС будет продолжен.
Об этом украинский политолог Кость Бондаренко заявил в интервью ютуб-каналу «Да это так», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И в 24-м будет, и в 25-м и далее. Более того, мы станем свидетелями того, как европейские государства начнут ремонтировать «Северные потоки». Потому что они критически зависят от цены на газ. И не хотят зависеть от СПГ, который им предлагают США, устанавливая свою цену на газ. Это шантаж. Они хотели бы быть более гибкими в этом отношении», – отметил Бондаренко.
Он прогнозирует, что Германия кардинально поменяет свою позицию.
«В Германии целый ряд концернов, например «Басф», зависят от российского газа. «Басф» финансирует СДПГ, а СДПГ – член коалиции. Если эта партия выйдет из коалиции, что будет с Германией? Паралич власти. То есть Германия может занять абсолютно иную позицию, чем сегодня», – сказал Бондаренко.
Спасибо!
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