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10.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Мы ещё увидим, как Разумков скажет Зеленскому: «Я ваш приговор» – эксперт

Новости Украины

Полномасштабный военный конфликт в любом случае обернётся для Украины полным разгромом, и тогда в целях спасения ситуации будут организованы досрочные президентские выборы.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разумкова прочат уже чуть ли не в президенты, он вроде бы ходит на заседания СНБО, но решений не принимает и говорит что-то поперёк», – задала тему модератор канала.

«Совершенно верно, его прочат в президенты, готовят президентскую кампанию. То есть, точно так же, как Зеленский сделал свой президентский рейтинг на критике Порошенко, за что его и выбрали, сейчас, когда совершенно очевидно, что Зеленского не выберут, уже готовится кандидатура, которая его сменит. И она тоже должна изображать из себя оппозиционность, и может быть, даже мы увидим, как Разумков скажет Зеленскому: «Я ваш приговор», не исключаю такой вариант. Это реально абсолютно, сейчас уже подбирается кандидатура на следующие выборы, и похоже, что это не Зеленский», – заявил эксперт.

По его словам, внеочередные выборы на Украине возможны только в случае полномасштабного военного конфликта.

«Внеочередных президентских выборов не будет. Нет, теоретически возможны внеочередные выборы в том случае, если будет военный конфликт. Тогда для того, чтобы спасти ситуацию после очередного позорного разгрома понадобится смена лиц среди политической элиты, и тогда будут досрочные выборы. Если войны не будет, таких выборов не будет», – сказал Синельников.


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