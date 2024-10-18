«Мы ещё войдём в G-20!» – Умеров дал гопака после заседания Совета Украина-НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевские представители ни от кого ничего не слышали против членства Украины в НАТО – даже от Германии и США.

Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров на брифинге по итогам заседания Совета Украина-НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я думал, что будут вопросы, что кто-то хочет–не хочет, такого нет, все желают, чтобы Украина была в НАТО. Больше были вопросы, как помочь сейчас и как быстро это можно сделать, это внутренние вопросы, они будут обсуждать их внутри. Но по залу, по ощущениям – вообще не услышал ничего против. [От американцев и немцев тоже? То есть они меняют свою позицию?] Вообще! Как я сказал, это внутренние обсуждения с их парламентами с их советами нацбезопасности, с руководством. Но, слава богу, я ничего негативного не слышал», – утверждал Умеров.

Журналистка возразила, дескать, почему тогда американцы говорят, что «ещё не время».



«Знаете, нам это говорили всегда – ещё не время быть частью Европы, не время тревожить кого-то. Мы должны жить по своему плану. У нас по плану, мы хотим быть страной НАТО, страной ЕС, надеюсь, и ещё в будущем станем страной «Большой двадцатки», – заверил украинский министр.