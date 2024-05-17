Мы фатально недооцениваем белорусское направление – киевский эксперт

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Украина недооценивает и уделяет мало внимания белорусскому направлению. Тем временем на протяжении всей спецоперации идет постоянное повышение боевого потенциала белорусской армии, которая по факту уже стала частью российских вооруженных сил.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда подчеркивал недооценку нашего внимания белорусскому фактору. Почему – потому что по истечении уже более, чем двух лет широкомасштабного вторжения – на территории Белоруссии проводится беспрерывный комплекс мероприятий по усилению боевой готовности и наращивания боевого потенциала белорусских сил. Я бы не назвал это белорусской армией – давайте назовем это белорусским корпусом российской армии. В общем-то, один из элементов этой боевой подготовки, наращивания сил и средств – это то, что сейчас будет проводиться на территории Белоруссии», – тревожился Грабский.