«Мы фишка на карте»: для Байдена встреча с Зеленским неактуальна – Гордон

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина не убедила никого себя уважать, поэтому президенту США Джо Байдену незачем встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на телеканале «НАШ» заявил журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Байдена на сегодняшний день встреча с Зеленским как с президентом Украины неактуальна, потому что он – очень занятой человек, а Украина не заставила себя уважать. Поэтому президент Байден встретится с президентом Путиным и они наверняка будут говорить о том, что существует китайская опасность.

И перед лицом китайской опасности такие страны как США, Россия и Европа должны объединиться. Я думаю, они будут просто передвигать фишки на большой карте – «А тебе чего надо? Мне – вот это. А мне – вот это». Мы на этой карте, наверное, будем фишкой. Но это от нас зависит – будем мы фишкой или нет», – сказал Гордон.