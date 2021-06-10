10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, Китай, Конфликт, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

«Мы фишка на карте»: для Байдена встреча с Зеленским неактуальна – Гордон

Новости УкраиныУкраина не убедила никого себя уважать, поэтому президенту США Джо Байдену незачем встречаться с...

Украина не убедила никого себя уважать, поэтому президенту США Джо Байдену незачем встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом на телеканале «НАШ» заявил журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Для Байдена на сегодняшний день встреча с Зеленским как с президентом Украины неактуальна, потому что он – очень занятой человек, а Украина не заставила себя уважать. Поэтому президент Байден встретится с президентом Путиным и они наверняка будут говорить о том, что существует китайская опасность.

И перед лицом китайской опасности такие страны как США, Россия и Европа должны объединиться. Я думаю, они будут просто передвигать фишки на большой карте – «А тебе чего надо? Мне – вот это. А мне – вот это». Мы на этой карте, наверное, будем фишкой. Но это от нас зависит – будем мы фишкой или нет», – сказал Гордон.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть