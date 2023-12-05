Мы что, готовимся встречать русских? Украинский генерал призвал строить оборону на десятилетия вперед

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Украине нужно строить такие линии обороны, удерживать которые ей придется долгие годы.

Об этом в эфире интернет-блога News Room заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, возводить оборонительные сооружения придется с учетом нынешней расстановки сил.

«Вместо того, чтобы строить мощно дороги, а особенно в прифронтовой полосе, как это было в Харьковской области уже в этом году, где людей нет, а дороги строят, задаю вопрос: деньги воруют или готовятся встречать русских? Потому фортификационное оборудование местности, с учетом того, что мы имеем сейчас, эти фортификационные сооружения должны быть подготовлены и удерживаться теперь не одно десятилетие», – сказал генерал.

«Потому что пока существует Российская Федерация в том составе, как она есть, – это прямая угроза существованию независимой Украины. Вынуждены с этим смириться и в определенных моментах, пожертвовав десятками и сотнями гектаров украинской земли, между тем, мы обеспечим свою безопасность», – заявил Кривонос.