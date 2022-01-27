«Мы готовы говорить 24/7» – Ермак на встрече с Козаком умолял Россию не нападать

27.01.2022  00:16 (Мск), Париж,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Вечером в четверг в Париже состоялись переговоры по Донбассу советников лидеров стран Нормандского формата. Мероприятие проходило в тревожной обстановке, когда вокруг украинских границ расположилось около ста тысяч российских солдат.

Об этом на брифинге по итогам встречи заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером в четверг в Париже состоялись переговоры по Донбассу советников лидеров стран Нормандского формата....

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Он сказал, что в ходе встречи было подготовлено коммюнике о поддержке режима прекращения огня.

«Стороны открыто задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и РФ относительно и выполнения, и трактовки Минских договорённостей, однако есть желание над этими разногласиями работать. Следующая встреча состоится скоро, думаю, через две недели в Берлине. Мы договорились о продолжении этого диалога.

Вы понимаете, что поддержка и единое отношение к постоянному режиму прекращения огня, особенно в той напряжённой ситуации вокруг границ Украины, является очень важным. Стороны также поддержали, что работа минской ТКГ должна продолжиться.

Работа продолжается, и могу сказать, что как всегда – Украина готова к переговорам, к встречам 24/7, потому что для нашей всей команды, для президента Зеленского цель – остановка войны, возвращение наших территорий, а сегодня это снятие того напряжения, которое есть, деэскалация вокруг украинских границ – это является приоритетом», – рассказал Ермак.

Однако журналисты продолжили задавать уточняющие вопросы по поводу ситуации с «российским вторжением».

«Безусловно, мы поднимали этот вопрос, и в самом начале встречи я сказал, что сегодня мы встречаемся в такое тревожное время, когда вокруг украинских границ около ста тысяч российских солдат, и это является угрозой. Я об этом несколько раз говорил, но поймите, наша дискуссия всё-таки была вокруг войны, которая происходит на Донбассе, вокруг Минских соглашений – всего того, что рассматривается в Нормандском формате.

Но я сказал, что мы ждём деэскалации не только относительно оккупированных территорий, а о деэскалации вокруг украинских границ вообще. Однако эти дискуссии сегодня проходят на разных уровнях, и в этом принимают участие не только стран-участниц Нормандского форманта. Но надеюсь, что сегодня даже такой шанс, как поддержка прекращения огня, это маленький, но шаг вперёд», – объяснялся глава офиса Зеленского.



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