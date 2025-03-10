Мы готовы воевать с Россией даже без США – британский полковник

Европейские армии вооружены современным оружием, и уже готовы к войне против России.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, способны ли страны ЕС нанести России мощный удар без участия США.

«Я думаю, что без участия Америки будет сложнее. Но я уверен, что мы справимся. Вы же знаете, что британская, французская и североевропейская армии хорошо подготовлены. У них много современного оружия и техники, в том числе американские истребители F-35 и так далее. Так что да, я думаю, что у них есть возможности.

Вопрос в том, как будут действовать войска. И я думаю, что премьер-министр Стармер и президент Макрон ясно дали понять, что они готовы к этому, и сделают это. Они должны это сделать. Если Россия не поверит, то войска буду бесполезны», – сказал Бреттон–Гордон.